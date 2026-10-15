fechar
Política | Notícia

Nunes Marques determina reativação do canal 'Exército do Lula'

Canal foi registrado como meio oficial da campanha de Lula, enquanto coligação petista pede suspensão do grupo de WhatsApp "Tropa do Flávio"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/10/2026 às 9:06
Ministro do STF, Kassio Nunes Marques
Ministro do STF, Kassio Nunes Marques - FELLIPE SAMPAIO /SCO/STF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, determinou a reativação do canal "Exército do Lula" no WhatsApp. A iniciativa de mobilização de eleitores pela internet é capitaneada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e estava suspensa por decisão da própria Corte.

Na terça-feira (13) o próprio Nunes Marques já havia permitido que o canal retornasse ao ar desde que fosse registrado junto à Justiça Eleitoral como meio de comunicação oficial da campanha do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia Também

A exigência foi cumprida, mas ainda seria necessário aguardar prazo de 48 horas até a retomada do canal.

Facebook deverá restabelecer publicações e entrada de seguidores

Em decisão na quarta-feira (14) Nunes Marques determinou ao Facebook, que é dono do WhatsApp, que promova o "restabelecimento integral do funcionamento do referido canal, inclusive quanto à possibilidade de novas publicações e de ingresso de seguidores".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A coligação petista havia pedido mais cedo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o canal de WhatsApp "Tropa do Flávio" fosse suspenso por 48 horas, ou pelo mesmo período que o canal "Exército o Lula" ficasse fora do ar.

A campanha de Lula alegava que era preciso conferir o mesmo tratamento aos dois canais para proteger a isonomia e paridade de armas no processo eleitoral.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Leia também

Após guerra de decisões no TSE, Kassio pede análise de canal 'Exército do Lula'
ELEIÇÕES 2026

Após guerra de decisões no TSE, Kassio pede análise de canal 'Exército do Lula'
Nunes Marques diz que levará revisão criminal de Bolsonaro ao plenário do STF após 2ª turno
JUSTIÇA

Nunes Marques diz que levará revisão criminal de Bolsonaro ao plenário do STF após 2ª turno

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.