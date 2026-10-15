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Política | Notícia

Líder do PT no Senado articula redução da maioridade penal para 16 anos em crimes hediondos

Emenda à PEC da Segurança Pública busca apresentar alternativa a proposta da oposição, mas enfrenta resistência dentro do próprio partido

Por JC Publicado em 15/10/2026 às 10:04
Camilo Santana (PT)
Camilo Santana (PT) - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O líder do PT no Senado, Camilo Santana (CE), articula a coleta de assinaturas para apresentar uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. As informações são da coluna de Túlio Amâncio, do SBT News.

A iniciativa, no entanto, enfrenta resistência de setores do próprio partido, historicamente contrário à mudança.

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A movimentação ocorre em resposta à proposta do senador Rogério Marinho (PL-RN), que defende a redução da maioridade penal para 16 anos como regra geral e a responsabilização criminal a partir dos 14 anos em casos de crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e participação em organizações criminosas.

A estratégia de uma ala petista é apresentar uma alternativa à proposta da oposição e evitar que o bolsonarismo concentre o protagonismo do debate sobre segurança pública, tema central da disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A articulação, porém, expõe divergências dentro da legenda. Parte dos petistas avalia que a mudança de posição pode provocar desgaste político sem garantir ganhos eleitorais. A preocupação é que a proposta afaste eleitores de esquerda sem conquistar o apoio de setores mais conservadores do eleitorado.

Votação

A PEC da Segurança Pública tinha votação prevista no Senado para esta quarta-feira (14), mas o governo passou a defender o adiamento da análise para a próxima semana. Uma nova previsão de votação havia sido indicada para esta quinta-feira (15).

Atualmente, a Constituição Federal estabelece que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Uma eventual redução da maioridade penal exige a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso Nacional.

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