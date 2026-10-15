Em sabatina da Globo, Lula afirmou não saber da falta de reajuste do Bolsa Família após 3 anos de governo
O presidente diz que desconhecia falta de reajuste do Bolsa Família, comenta sobre maioridade penal e negociações comerciais com os EUA
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite desta quinta-feira (15), que não sabia que o Bolsa Família não havia sido reajustado durante o atual mandato. A declaração foi feita durante sabatina da TV Globo, conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, após ser questionado sobre o anúncio de correção do benefício 17 dias antes do primeiro turno das eleições.
Na entrevista, o presidente foi perguntado por que o principal programa social do governo só teve o reajuste anunciado às vésperas da votação. Lula respondeu que soube da ausência de correção apenas ao conversar com ministros.
"Eu não quero que você ouça a reunião que eu tive com meus ministros quando eu fiquei sabendo que o Bolsa Família não tinha sido reajustado", afirmou.
O petista declarou que "não sabia" da situação do programa até aquele momento. Ele disse ter decidido pela atualização do benefício após tomar conhecimento do caso e alegou que era "inexplicável que no governo do Lula alguém pense em não reajustar a inflação no salário das pessoas".
Também foi apontado o fato de que a proposta de orçamento de 2027, enviada pelo governo ao Congresso Nacional em 31 de agosto, não prever a correção do Bolsa Família, e se, entre esse envio e o anúncio do reajuste, havia surgido espaço fiscal que a equipe econômica não havia identificado anteriormente.
O presidente negou que essa fosse a razão: "Eu fui perguntar por que é que não aumentaram o Bolsa Família. Se tem espaço fiscal para aumentar, por que é que não aumentaram?"
Em seguida, mencionou o resultado fiscal previsto no orçamento, que, segundo ele, apresentava superávit primário de 0,1%. Lula comparou o percentual ao déficit de 2,8% que afirmou ter recebido no início do mandato.
Ele ainda afirmou que pretende garantir os valores que "não foram concedidos anteriormente" e evitar que uma situação semelhante volte a ocorrer.
Maioridade penal
Lula também declarou ser favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. No entanto, defendeu que o tema seja discutido separadamente da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que reformula a atuação do governo federal na área.
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"Eu sou favorável a reduzir para 16 anos, mas não discutindo nessa PEC, porque ela não é para isso. Eu acho que a sociedade brasileira inteira é favorável à punição de qualquer crime hediondo", disse, ainda ressaltando que essa é a posição dele como cidadão brasileiro.
O chefe de Estado criticou uma emenda apresentada pelo PL, partido do senador Flávio Bolsonaro, com quem disputa o segundo turno das eleições de 2026. A proposta previa reduzir a maioridade penal para 16 anos em todos os crimes e para 14 anos em casos de crimes hediondos. Lula afirmou que "a PEC não discutia isso".
Sobre a segurança pública, voltou a defender a criação de um ministério específico - Ministério da Segurança Pública, citado por ele - para a área após a aprovação da PEC.
O intuito, segundo ele, é ampliar a atuação federal no combate ao crime organizado: "Queremos asfixiar o crime e libertar territórios para que não haja donos de ruas".
Tarifaço
Na sabatina, Lula abordou as negociações comerciais com os Estados Unidos da América (EUA), afirmando acreditar que os dois países chegarão a um acordo sobre as tarifas aplicadas às exportações brasileiras.
"Nós estamos negociando. Nesta semana, meu ministro da Indústria e Comércio e das Relações Exteriores estiveram negociando com os Estados Unidos. Eu acho que nós vamos entrar em um acordo", enfatizou.
O petista frisou que os EUA possuem interesses comerciais no Brasil, o que torna importante a continuidade das negociações.
"Quem deve estar preocupado conosco, neste momento, é os Estados Unidos. Eu não fiz a Lei da Reciprocidade [Econômica], não quero fazer, eu quero continuar negociando. Mas, se for necessário fazer, nós vamos fazer e eu acho que eles vão ter problema conosco. Nós temos mais coisas que eles precisam do que coisas que eu preciso dele", garantiu.
Lula ainda criticou a possibilidade do país classificar o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. Para ele, as facções criminosas brasileiras têm como principal objetivo obter lucro com atividades ilegais, o que, segundo o candidato à reeleição, diferencia esses grupos do terrorismo de Estado.
"Quando os Estados Unidos falam em terrorismo, eles falam em terrorismo de Estado, não é o caso das facções e do crime organizado no Brasil que só querem dinheiro. Nós temos consciência de que, aqui no Brasil, PCC e Comando Vermelho são terroristas para a comunidade brasileira, mas não é o terrorismo de Estado que os Estados Unidos querem que seja", afirmou.
Com informações de Estadão Conteúdo.