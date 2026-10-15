Davi Alcolumbre sobre PEC da Segurança: Vamos votar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O texto, de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), amplia os poderes da União na atuação na segurança pública

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que pautará a votação da "PEC da Segurança Pública" nesta quinta-feira, 15. O parlamentar afirmou a jornalistas ao chegar no Congresso Nacional nesta tarde que "vamos votar", ao ser perguntado sobre a proposta.

O texto é de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e amplia os poderes da União na atuação na segurança pública, com a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), entre outras medidas.

Para a PEC ser aprovada, os senadores devem realizar duas votações, com 49 votos em cada uma delas. Em seguida, a proposta vai à promulgação, sem necessidade de sanção presidencial. O assunto é um dos mais sensíveis para Lula na eleição presidencial.

A oposição, liderada por Flávio Bolsonaro (PL), que também concorre à Presidência da República, quer incluir na matéria a redução da maioridade penal, proposta historicamente criticada por Lula e pelo PT.