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Política | Notícia

Davi Alcolumbre sobre PEC da Segurança: Vamos votar

O texto, de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), amplia os poderes da União na atuação na segurança pública

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/10/2026 às 17:06
Davi Alcolumbre, presidente do Senado
Davi Alcolumbre, presidente do Senado - Carlos Moura / Agência Senado

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que pautará a votação da "PEC da Segurança Pública" nesta quinta-feira, 15. O parlamentar afirmou a jornalistas ao chegar no Congresso Nacional nesta tarde que "vamos votar", ao ser perguntado sobre a proposta.

O texto é de autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e amplia os poderes da União na atuação na segurança pública, com a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), entre outras medidas.

Para a PEC ser aprovada, os senadores devem realizar duas votações, com 49 votos em cada uma delas. Em seguida, a proposta vai à promulgação, sem necessidade de sanção presidencial. O assunto é um dos mais sensíveis para Lula na eleição presidencial.

A oposição, liderada por Flávio Bolsonaro (PL), que também concorre à Presidência da República, quer incluir na matéria a redução da maioridade penal, proposta historicamente criticada por Lula e pelo PT.

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