Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47%, Lula 45% no segundo turno

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Senador do PL oscilou dois pontos para baixo em relação à pesquisa anterior, enquanto o presidente manteve o percentual; diferença é de dois pontos

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A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto no segundo turno da disputa pela Presidência da República. O presidente Lula (PT) aparece com 45%.

A diferença de dois pontos percentuais entre os candidatos configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 6%. Os indecisos passaram de 1% para 2%.

Em relação ao levantamento divulgada em 8 de outubro, Flávio Bolsonaro oscilou de 49% para 47% das intenções de voto, enquanto Lula manteve os 45%. Na rodada anterior, a diferença de quatro pontos percentuais entre os candidatos estava no limite da margem de erro, de dois pontos.

Na pesquisa de 8 de outubro, brancos, nulos ou nenhum candidato correspondiam a 5%, e os indecisos, a 1%.

Votos válidos

Na análise dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) registra 48%.

O resultado indica vantagem numérica de dois pontos percentuais para Flávio Bolsonaro na disputa pelo segundo turno da Presidência da República.

Rejeição

O levantamento do Datafolha também mediu a rejeição aos dois candidatos. Lula registra 46%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 44%. Os percentuais indicam uma diferença de dois pontos percentuais entre os candidatos nesse indicador.

Avaliação do governo Lula

A pesquisa aponta que 41% dos eleitores consideram o governo Lula ruim ou péssimo, enquanto 35% avaliam a gestão como ótima ou boa e 23% a classificam como regular. Em relação ao levantamento de 8 de outubro, a avaliação negativa subiu um ponto, a positiva permaneceu estável e a regular recuou de 24% para 23%.

Na avaliação pessoal do presidente, 50% desaprovam seu desempenho e 48% o aprovam. Na pesquisa anterior, a desaprovação era de 49%, e a aprovação, de 48%.

O levantamento foi realizado entre 13 e 15 de outubro, período que incluiu a votação no Senado da proposta de fim da escala 6x1.

Perfil do eleitorado

Flávio Bolsonaro (PL) lidera no Sudeste, com 51% das intenções de voto, contra 41% de Lula (PT), e no Sul, com 62% ante 29% do presidente. Os índices são os mesmos no público evangélico.

Entre eleitores de classe média, que representam 37% da amostra, o senador tem 55%, contra 40% do petista. Flávio oscilou sete pontos para baixo entre evangélicos, variação dentro da margem de erro de quatro pontos desse segmento.



Lula tem vantagem entre eleitores de menor renda (53% a 38%), católicos (52% a 42%) e no Nordeste (61% a 32%). Por gênero, o presidente registra 49% entre mulheres, ante 40% de Flávio; entre homens, o senador marca 52%, contra 40% de Lula.

Levantamento

O Datafolha ouviu 2.520 pessoas de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-00466/2026.