Visita do papa Leão XIV para América do Sul segue mantida após cirurgia e diagnóstico de câncer

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Itinerário da viagem prevê que Leão percorra pouco mais de 31.000 quilômetros (19.000 milhas) em uma dúzia de voos e dois deslocamentos de helicóptero

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O papa Leão XIV manteve o plano de visitar países da América do Sul em novembro deste ano mesmo após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno no pulmão.

Na manhã desta quarta-feira, 14, a viagem ainda constava em sua agenda. Cirurgiões oncológicos frequentemente aconselham os pacientes a não viajar de avião por três semanas após a cirurgia - o que daria ao Papa tempo suficiente para realizar a viagem planejada de 6 a 17 de novembro ao Uruguai, à Argentina e ao Peru. Mas a possibilidade de ele ir dependerá de sua recuperação

O itinerário atual da viagem é ambicioso e o mais longo de seu pontificado até o momento, prevendo que Leão percorra pouco mais de 31.000 quilômetros (19.000 milhas) em uma dúzia de voos e dois deslocamentos de helicóptero, além de enfrentar uma mudança significativa de altitude no Peru - onde ele atuou por décadas.

Embora tenha nascido em Chicago (EUA), pontífice tem cidadania peruana desde 2015. Leão XIV chegou ao Peru em 1985 como missionário agostiniano e realizou extenso trabalho pastoral. Serviu como bispo de Chiclayo, quarta cidade mais populosa do Peru, com 600 mil habitantes.

No pontificado de Francisco, foi nomeado cardeal em 2023 e chefiou o Dicastério para os Bispos e a Comissão Pontifícia para a América Latina.

O pontífice está internado no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália, onde foi submetido a uma operação na terça-feira, 13. Durante o procedimento, que durou cerca de 90 minutos, os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito para retirar uma massa cancerosa.

Segundo o Vaticano, a intervenção confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, identificado nos exames pré-operatórios A cirurgia foi concluída com sucesso, dentro do tempo previsto e conforme o planejamento, e o papa retornou ao quarto após o procedimento.

Leão XIV, de 71 anos, havia revelado no domingo, 11, que os médicos encontraram um pequeno nódulo no pulmão e recomendaram sua remoção. A previsão é que ele permaneça hospitalizado por pelo menos uma semana. As audiências do pontífice foram canceladas até 20 de outubro.

Apesar da internação, Leão XIV mantém plenamente suas atribuições como papa. As normas do Vaticano preveem procedimentos para a transferência do poder em caso de morte ou renúncia do pontífice, mas não estabelecem um mecanismo semelhante para situações de doença ou perda de consciência. Assim, mesmo durante a cirurgia, o comando da Igreja Católica permaneceu com o pontífice.