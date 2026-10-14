Recife terá creches abertas no domingo do segundo turno para facilitar votação de pais e mães
Medida deve beneficiar cerca de 21 mil famílias; no primeiro turno, 195,8 mil eleitores não compareceram às urnas na capital pernambucana
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A Prefeitura do Recife abrirá creches municipais que não funcionarão como locais de votação no domingo (25), data do segundo turno das eleições de 2026. A medida busca permitir que pais e mães deixem as crianças em espaços seguros e adequados enquanto comparecem às urnas. Segundo o prefeito Victor Marques (PCdoB), a iniciativa deve beneficiar cerca de 21 mil famílias.
O anúncio foi feito pelo prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, Victor Marques afirmou que a iniciativa busca garantir condições para que as famílias exerçam o direito ao voto.
“Esse é um ato fundamental para a nossa democracia. Em tempos em que há questionamento de tudo, a gente reforça que as mulheres têm esse direito, as famílias têm esse direito”, declarou.
Abstenção eleitoral
A iniciativa ocorre em meio à mobilização das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno. Após mais de 33,4 milhões de brasileiros deixarem de votar na primeira etapa, as duas campanhas têm buscado ampliar a participação eleitoral, com estratégias voltadas também aos eleitores que não compareceram às urnas.
No Recife, 195.870 eleitores não votaram no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o equivalente a 15,96% do eleitorado apto. Em Pernambuco, foram 1.311.753 ausências, enquanto a abstenção nacional chegou a 21,08%, segundo dados da Justiça Eleitoral.
O segundo turno será realizado em 25 de outubro. Quem não votou na primeira etapa poderá participar da votação normalmente, desde que esteja com a situação eleitoral regular. Cada turno é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.
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