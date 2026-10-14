Raquel reúne mais de 300 aliados e aproxima bolsonaristas e lulistas em almoço após reeleição

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Passada a campanha, governadora busca fortalecer a articulação com deputados para a votação do orçamento e a eleição da Mesa Diretora da Alepe

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), reuniu mais de 300 pessoas, entre prefeitos, deputados, vice-prefeitos, vereadores, secretários e outras lideranças políticas, em um almoço com a base aliada nesta quarta-feira (14). A reunião reuniu representantes de diferentes correntes ideológicas, incluindo aliados do presidente e candidato à reeleição Lula (PT), apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro (PL), além dos que não se identificam diretamente com nenhum dos dois campos.

O encontro, realizado após a reeleição da governadora, teve como principal objetivo agradecer às lideranças que participaram da campanha, mas também destacou a amplitude da aliança política construída por Raquel. No mesmo ambiente, representantes da esquerda e da direita dividiram espaço enquanto se movimentam em torno do segundo turno presidencial e da reorganização das forças políticas em Pernambuco.

Durante o almoço, Raquel discursou para os convidados e, em seguida, passou de mesa em mesa para cumprimentar os presentes. Ao falar com a imprensa, afirmou que reuniu as lideranças porque não conseguiria visitar pessoalmente todos os aliados para agradecer pelo trabalho realizado durante os quatro anos de mandato e na campanha eleitoral.

“Eu precisava fazer isso através das lideranças políticas que estiveram com a gente ao longo dessa caminhada, que começaram com a gente em 2022 ou que foram se somando ao longo desse tempo e que chegam aqui em 2026, a gente podendo celebrar a vitória”, declarou.

A governadora afirmou que pretende manter a articulação com os partidos e lideranças que integram sua base e também dialogar com grupos que não estiveram ao seu lado na eleição. Segundo ela, o objetivo é evitar que divergências políticas prejudiquem o desenvolvimento do estado.

Raquel articula base na Alepe

Além de agradecer aos aliados pela participação na campanha, a gestora falou as articulações com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para a próxima legislatura. Entre os temas em discussão estão a votação do orçamento estadual de 2027 e a eleição da nova Mesa Diretora, prevista para fevereiro.

Raquel disse estar confiante em uma relação de maior entendimento com os deputados e defendeu que as diferenças partidárias não impeçam o andamento de projetos de interesse do estado.

“Quando você coloca à mesa, e é isso que a gente colocou durante a nossa campanha, que o interesse do povo de Pernambuco está acima de tudo, a gente pode até ter discordância, mas não dá para atrasar o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

Sobre a composição da Mesa Diretora da Alepe, a governadora disse que a base aliada já trabalha na definição de estratégias e que pretende dialogar também com parlamentares que não apoiaram sua candidatura.

“Nós estamos aqui com muitos deputados e deputados eleitos, além tantos outros que não puderam estar aqui. A gente tem eleição, montagem de comissões, mas o importante tudo é saber que nós temos uma estratégia e um time que está fortalecido, os nossos partidos, os nossos aliados. Vamos dialogar também com aqueles que não votaram com a gente, mas que têm o propósito de poder se unir em favor de Pernambuco. Estão desmontados os palanques a gente vai ter agora montagem de Mesa em fevereiro”, disse Raquel.

A deputada estadual reeleita Débora Almeida (PSD) falou ao Jornal do Commercio que as articulações e organização da base governista deve começar a se desenhar com o retorno dos trabalhos na Casa Legislativa, até o mês de novembro.

Em relação ao orçamento de 2027, a governadora demonstrou confiança na votação da proposta e afirmou esperar uma nova etapa de entendimento com os deputados estaduais.

“O orçamento fala sobre os nossos compromissos com o povo de Pernambuco, firmados ao longo de todo o nosso caminho. Estou confiante sim de que a gente vai ter um novo momento”, assegurou.





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