Raquel Lyra reconduz aliados ao secretariado estadual após eleições

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Além do retorno de quatro secretários, atos publicados nesta quarta-feira (14) incluem nomeações de outros sete candidatos não eleitos

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A governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) nomeou dez candidatos que não conseguiram conquistar mandatos nas eleições de 2026 para cargos no Governo de Pernambuco. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14), dez dias após o primeiro turno do pleito estadual, e incluem o retorno de três secretários estaduais, além de outros sete nomes distribuídos entre a Casa Civil e diferentes pastas da administração.

Entre os contemplados estão Daniel Coelho (PSD), Juliana Gouveia (PSD) e Carlos Braga (PSD), que reassumem as secretarias de Meio Ambiente, da Mulher e de Assistência Social, respectivamente. Os três haviam deixado o primeiro escalão para disputar vagas no Legislativo, mas não conseguiram se eleger.

O ex-deputado federal Daniel Coelho recebeu 59.976 votos e terminou como segundo suplente do PSD na disputa pela Câmara dos Deputados. Juliana Gouveia, candidata ao mesmo cargo, obteve 3.980 votos. Já Carlos Braga disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e recebeu 7.957 votos, ficando na suplência.

Também retorna ao primeiro escalão André Teixeira Filho (PSD), que reassume a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). Diferentemente dos demais, ele não disputou as eleições, mas deixou a pasta para atuar na coordenação da campanha de reeleição de Raquel Lyra.

Os quatro já integravam o governo antes do período eleitoral. Com as mudanças, Pedro Neves, Andreza Pacheco, Amanda Valença e Nathalie Mendonça deixam a titularidade das respectivas secretarias, mas permanecem na administração estadual em funções executivas.

Outras nomeações

Além dos três secretários reconduzidos, outros sete candidatos que não conseguiram se eleger foram contemplados com cargos na administração estadual. Dos dez nomes identificados, nove disputaram as eleições pelo PSD, partido da governadora.

Na Secretaria da Casa Civil, quatro nomes foram designados para cargos de assessoramento. Clarissa Prado Lima (PSD), que disputou uma vaga de deputada federal e recebeu 3.509 votos, foi nomeada assessora especial.

Edson Monteiro (PSD), conhecido como Som Monteiro, assume a função de assessor especial de Coordenação Estratégica. Ex-vice-prefeito de Bonito, ele tentou uma vaga na Câmara dos Deputados e recebeu 5.361 votos.

Para a mesma função foi nomeado Nelson Diniz (PSDB), ex-vereador de Caruaru, que recebeu 1.490 votos na disputa por uma cadeira na Câmara Federal. Outro candidato a deputado federal, Gilberto Luna (PSD), foi nomeado assessor especial de Articulação e Acompanhamento da Casa Civil. Ele recebeu 644 votos nas eleições.

As nomeações também alcançam outras áreas da administração estadual. Na Secretaria de Educação, a professora Ana Lúcia (PSD), que recebeu 7.946 votos para deputada estadual, assume a Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação.

Já Marcos Gervasio (PSD), candidato a deputado federal com 701 votos, foi nomeado secretário executivo de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.

Na Secretaria de Assistência Social, Nanda Chagas (PSD) foi nomeada assessora especial. Ela concorreu a deputada federal e obteve 857 votos.



