Quaest: Flávio tem 51% dos votos válidos e Lula, 49% no 2º turno
Quadro mostra empate técnico entre os candidatos, já que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos
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Pesquisa Quaest divulgada ontem aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 46% das intenções de votos totais, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 44%. O levantamento mostra ainda que são 9% os que pretendem votar em branco ou nulo ou não pretendem votar e 1% os que estão indecisos.
Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os votos em branco, nulos e os eleitores que estão indecisos, o candidato do PL tem 51% e o candidato do PT soma 49%.
Na pesquisa Quaest anterior, divulgada no dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno, Flávio aparecia com 44% dos votos totais, ante 42% de Lula. Eram 13% os que diziam pretender votar em branco ou nulo ou que não iriam votar. Os indecisos eram 1%.
No levantamento espontâneo, quando a lista de candidatos não é apresentada ao eleitor, Flávio é citado por 43%, enquanto 42% apontam Lula. Neste caso, são 8% os que declaram voto em branco ou nulo ou que não vão votar e 7% os que estão indecisos.
A pesquisa mostrou ainda que 43% dos eleitores que anularam, votaram em branco ou não foram às urnas no primeiro turno da eleição presidencial declaram voto em Lula no segundo turno. Nesta categoria, são 38% os que declaram voto em Flávio.
Ainda conforme o levantamento, entre os ausentes/brancos/nulos no primeiro turno, 17% dizem que devem se comportar da mesma forma no segundo turno. Neste grupo, 2% dizem estar indecisos.
Lula tem adotado a estratégia, nesta etapa decisiva do pleito, de focar nos eleitores que se abstiveram no primeiro turno. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abstenção chegou a 33 milhões (21,08%). Já os votos brancos somaram 2,3 milhões (1,84%) e os votos anulados, 3,6 milhões (2,93%).
MIGRAÇÃO
A Quaest apontou que 34% dos eleitores de Augusto Cury (Avante) disseram que pretendem votar em Lula e 30% em Flávio, nesta segunda rodada. O escritor ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 3.448.569 votos (2,89% dos votos válidos).
Ainda entre eleitores de Cury, outros 30% mencionaram voto nulo/em branco ou não comparecimento às urnas e 6% dizem estar indecisos.
Já entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 40% indicam migrar para Flávio no segundo turno, e 14% dizem votar em Lula. Outros 43%, porém, afirmam votar branco ou nulo, e 3% estão indecisos. Renan ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 2,24% dos votos (2.675.887).
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Ainda conforme a pesquisa Quaest, entre eleitores que declaram voto em Flávio no segundo turno da eleição presidencial, 42% afirmam que essa escolha é para tirar o PT do poder. Já entre eleitores de Lula, 23% afirmam que essa escolha é para impedir o retorno da família Bolsonaro ao Planalto.
Flávio tem vantagem entre os evangélicos e Lula, entre os beneficiários do Bolsa Família.
Entre os evangélicos, o candidato do PL tem 60% dos votos, ante 28% do presidente. Já os eleitores da categoria que dizem votar branco/nulo ou não votar somam 11%. Entre os beneficiários do Bolsa Família, Lula possui 60% dos votos, ante 31% que declaram voto no filho de Jair Bolsonaro (PL).
REJEIÇÃO
Ainda segundo a pesquisa, 53% dos eleitores de Flávio dizem que escolhem o senador por considerá-lo o melhor candidato. Já entre eleitores de Lula, 73% avaliam que o petista é a melhor opção. O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos. Flávio é rejeitado por 54% dos eleitores e Lula, por 53%.
De acordo com o levantamento, são hoje 48% os brasileiros que desaprovam o governo federal, enquanto 45% aprovam. Os que não sabem ou não responderam são 7%.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08729/2026.
REUNIÃO
Anteontem, aliados de Lula se reuniram com o presidente do PT, Edinho Silva, que também é o coordenador-geral da campanha. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o clima foi muito mais ameno do que na semana passada, quando Edinho convocou uma reunião para uma conversa sobre o resultado do primeiro turno. Na ocasião, houve cobranças mais enfáticas por mudanças na comunicação e no discurso da campanha.
Na noite de ontem, houve um otimismo comedido. Edinho apresentou o retrato das pesquisas internas contratadas pelo partido (conhecidas como "trackings"). Disse que a trajetória identificada por esses levantamentos, que não são oficiais e, por isso, não podem ser divulgados, é de aproximação de Lula e de Flávio nos últimos dias.
MANIFESTAÇÕES
As mobilizações realizadas no País desde a semana passada serviram como injeção de ânimo aos aliados de Lula. Também houve uma avaliação interna, compartilhada na reunião, de que a estratégia de redes sociais tem sido bem-sucedida. Foi uma forma de os presentes demonstrarem apoio às mudanças feitas na campanha petista depois do primeiro turno.
Outra avaliação compartilhada na reunião foi a de que a campanha de Lula precisa focar seus esforços em Estados em que o PT é mais forte. Não foi uma cobrança direta para centralizar o empenho no Nordeste, mas essa percepção foi dividida por alguns dos presentes no encontro - boa parte deles do Nordeste.