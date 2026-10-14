fechar
Política | Notícia

Quaest 2º turno: Flávio Bolsonaro tem 46% contra 44% de Lula

Levantamento mostra variação em relação à pesquisa anterior, divulgada antes do primeiro turno; novo cenário é favorável a Flávio Bolsonaro

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2026 às 18:19 | Atualizado em 14/10/2026 às 18:31
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro e Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto para a Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44% na simulação da disputa - os dois estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Este é o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno. Na pesquisa anterior, divulgada em 3 de outubro, Flávio registrava 44% das intenções de votos, enquanto Lula tinha 42%. Na comparação entre os dois levantamentos, tanto o senador quanto o presidente oscilaram dois pontos percentuais para cima.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Confira a situação completa da pesquisa estimulada, na qual é apresentada o nome dos candidatos:

  • Flávio: 46%;
  • Lula: 44%;
  • Brancos/Nulos/Não vão votar: 9%;
  • Indecisos: 1%.

No levantamento, para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato já está definida, enquanto 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

Rejeição

O levantamento também avaliou a rejeição dos candidatos à Presidência. Confira os percentuais:

  • Flávio Bolsonaro: 54%;
  • Lula: 53%.

Avaliação do Governo Lula

A desaprovação do governo Lula é de 48%, ante 49% na pesquisa anterior. Já a aprovação passou de 44% para 45%. O percentual de entrevistados que não souberam responder ou não responderam permaneceu em 7%.

Na avaliação do governo, 40% consideram a gestão negativa, ante 42% no levantamento anterior. A avaliação positiva subiu de 33% para 34%, enquanto a regular passou de 23% para 24%. Já o percentual dos que não souberam responder ou não responderam permaneceu em 2%.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Prosperidade vira palavra de ordem na reta final da campanha presidencial que exclui o termo responsabilidade fiscal do orçamento de 2027
Coluna JC Negócios

Prosperidade vira palavra de ordem na reta final da campanha presidencial que exclui o termo responsabilidade fiscal do orçamento de 2027

PSD quer presidência da Alepe e Antonio Moraes e Joãozinho Tenório se colocam como pré-candidatos
POLITICA

PSD quer presidência da Alepe e Antonio Moraes e Joãozinho Tenório se colocam como pré-candidatos

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins