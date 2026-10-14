Quaest 2º turno: Flávio Bolsonaro tem 46% contra 44% de Lula

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Levantamento mostra variação em relação à pesquisa anterior, divulgada antes do primeiro turno; novo cenário é favorável a Flávio Bolsonaro

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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto para a Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026, marcado para 25 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44% na simulação da disputa - os dois estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Este é o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno. Na pesquisa anterior, divulgada em 3 de outubro, Flávio registrava 44% das intenções de votos, enquanto Lula tinha 42%. Na comparação entre os dois levantamentos, tanto o senador quanto o presidente oscilaram dois pontos percentuais para cima.

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Confira a situação completa da pesquisa estimulada, na qual é apresentada o nome dos candidatos:

Flávio: 46%;

Lula: 44%;

Brancos/Nulos/Não vão votar: 9%;

Indecisos: 1%.

No levantamento, para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato já está definida, enquanto 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

Rejeição



O levantamento também avaliou a rejeição dos candidatos à Presidência. Confira os percentuais:

Flávio Bolsonaro: 54%;

Lula: 53%.

Avaliação do Governo Lula

A desaprovação do governo Lula é de 48%, ante 49% na pesquisa anterior. Já a aprovação passou de 44% para 45%. O percentual de entrevistados que não souberam responder ou não responderam permaneceu em 7%.



Na avaliação do governo, 40% consideram a gestão negativa, ante 42% no levantamento anterior. A avaliação positiva subiu de 33% para 34%, enquanto a regular passou de 23% para 24%. Já o percentual dos que não souberam responder ou não responderam permaneceu em 2%.