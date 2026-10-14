Quaest 2º turno: 43% das abstenções de voto no 1º turno planejam votar em Lula; 38%, em Flávio
Levantamento mostra a intenção de voto de eleitores de outros candidatos e de pessoas que não votaram ou anularam o voto no primeiro turno
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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) investigou como os votos do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 se distribuem entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Para isso, o instituto perguntou aos entrevistados se eles compareceram às urnas em 4 de outubro e em quem votaram. Os resultados mostram como os eleitores de candidatos que não avançaram para a segunda etapa se posicionam diante da disputa, além das intenções de voto de quem se absteve ou votou em branco ou nulo.
Eleitores de Ronaldo Caiado
Entre os entrevistados que declararam ter votado em Ronaldo Caiado, grupo que representa 2% do total, 42% afirmam que pretendem votar em Flávio Bolsonaro, enquanto 23% escolhem Lula. Outros 2% estão indecisos, e 33% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não comparecerão às urnas.
Eleitores de Renan Santos
No grupo de eleitores de Renan Santos, que também corresponde a 2% do total, Flávio Bolsonaro registra 40% das intenções de voto, e Lula, 14%. Os indecisos somam 3%, enquanto 43% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não irão votar.
Eleitores de Augusto Cury
Entre os eleitores de Augusto Cury, grupo equivalente a 2% dos entrevistados, Lula aparece com 34% das intenções de voto, ante 30% de Flávio Bolsonaro. Outros 6% estão indecisos, e 30% declaram que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão.
Eleitores de outros candidatos
Entre os entrevistados que votaram em outros candidatos, grupo que representa menos de 1% do total, Flávio Bolsonaro tem 38% das intenções de voto, enquanto Lula registra 33%. Os indecisos são 7%, e 22% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não irão às urnas.
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Não compareceram ou votaram em branco ou nulo
A pesquisa também analisou os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno ou votaram em branco ou nulo. Nesse grupo, 43% declaram intenção de votar em Lula, enquanto 38% escolhem Flávio Bolsonaro. Outros 2% estão indecisos, e 17% afirmam que votarão novamente em branco ou nulo ou não comparecerão ao segundo turno.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.