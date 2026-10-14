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Política | Notícia

Quaest 2º turno: 43% das abstenções de voto no 1º turno planejam votar em Lula; 38%, em Flávio

Levantamento mostra a intenção de voto de eleitores de outros candidatos e de pessoas que não votaram ou anularam o voto no primeiro turno

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2026 às 18:36
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR e Valter Campanato/Agência Brasil

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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) investigou como os votos do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 se distribuem entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que disputam o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Para isso, o instituto perguntou aos entrevistados se eles compareceram às urnas em 4 de outubro e em quem votaram. Os resultados mostram como os eleitores de candidatos que não avançaram para a segunda etapa se posicionam diante da disputa, além das intenções de voto de quem se absteve ou votou em branco ou nulo.

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Eleitores de Ronaldo Caiado

Entre os entrevistados que declararam ter votado em Ronaldo Caiado, grupo que representa 2% do total, 42% afirmam que pretendem votar em Flávio Bolsonaro, enquanto 23% escolhem Lula. Outros 2% estão indecisos, e 33% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não comparecerão às urnas.

Eleitores de Renan Santos

No grupo de eleitores de Renan Santos, que também corresponde a 2% do total, Flávio Bolsonaro registra 40% das intenções de voto, e Lula, 14%. Os indecisos somam 3%, enquanto 43% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não irão votar.

Eleitores de Augusto Cury

Entre os eleitores de Augusto Cury, grupo equivalente a 2% dos entrevistados, Lula aparece com 34% das intenções de voto, ante 30% de Flávio Bolsonaro. Outros 6% estão indecisos, e 30% declaram que votarão em branco ou nulo ou não comparecerão.

Eleitores de outros candidatos

Entre os entrevistados que votaram em outros candidatos, grupo que representa menos de 1% do total, Flávio Bolsonaro tem 38% das intenções de voto, enquanto Lula registra 33%. Os indecisos são 7%, e 22% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não irão às urnas.

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Não compareceram ou votaram em branco ou nulo

A pesquisa também analisou os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno ou votaram em branco ou nulo. Nesse grupo, 43% declaram intenção de votar em Lula, enquanto 38% escolhem Flávio Bolsonaro. Outros 2% estão indecisos, e 17% afirmam que votarão novamente em branco ou nulo ou não comparecerão ao segundo turno.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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