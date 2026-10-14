fechar
Política | Notícia

Morre Demócrito Ramos Reinaldo, ex-presidente do TJPE e ministro aposentado do STJ, aos 94 anos

Magistrado paraibano construiu carreira em Pernambuco, presidiu o TJPE entre 1990 e 1991 e integrou o Superior Tribunal de Justiça a partir de 1991.

Por JC Publicado em 14/10/2026 às 17:39
Ministro aposentado do STJ, Demócrito Ramos Reinaldo, faleceu aos 94 anos
Ministro aposentado do STJ, Demócrito Ramos Reinaldo, faleceu aos 94 anos - Acervo/STJ

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Demócrito Ramos Reinaldo, morreu nesta quarta-feira (14), aos 94 anos. Natural da Paraíba, ele construiu grande parte da carreira jurídica em Pernambuco e ocupou cargos de destaque no Judiciário estadual e federal.

A morte foi lamentada pelo STJ, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e pelo TJPE, que destacaram a contribuição do magistrado à Justiça brasileira.

Quem foi Demócrito Ramos Reinaldo?

Nascido em 4 de maio de 1932, em Alagoa do Monteiro, na Paraíba, Demócrito Ramos Reinaldo formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1959.

No início da carreira, atuou no Ministério Público e, entre 1960 e 1962, trabalhou como advogado de pessoas pobres no município de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, onde também exerceu a função de promotor público.

Ele ingressou na magistratura em 1962, como juiz de direito. Ao longo dos anos, passou pelas comarcas pernambucanas de Bodocó, Tabira, Afogados da Ingazeira e Limoeiro. Também foi juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e corregedor regional eleitoral.

Trajetória no TJPE e no Superior Tribunal de Justiça

Em 1983, Demócrito Ramos Reinaldo foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Na Corte, exerceu a vice-presidência entre 1988 e 1989 e assumiu a presidência no período de 1990 a 1991. Durante a gestão, também presidiu o Conselho da Magistratura.

Em junho de 1991, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu por oito anos. Na corte, integrou a Primeira Turma, a Primeira Seção e a Corte Especial, além de presidir a Primeira Turma, especializada em Direito Público.

Ao longo da carreira, recebeu homenagens pelo trabalho no Judiciário, entre elas a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, concedida pelo TJPE.

Família

Demócrito Ramos Reinaldo era casado com Maria do Carmo Valadares Vieira Ramos e teve três filhos. Um deles, Demócrito Ramos Reinaldo Filho, é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco e seguiu a carreira do pai na magistratura.

O STJ e o CJF manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas do ministro aposentado. O ministro Og Fernandes foi designado pelo presidente do STJ, Luis Felipe Salomão, para representar o tribunal no velório.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

OAB-PE elege seis nomes para lista do Quinto Constitucional do TJPE
JUDICIÁRIO

OAB-PE elege seis nomes para lista do Quinto Constitucional do TJPE
A permanência do comum
opinião

A permanência do comum

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.