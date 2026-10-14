Morre Demócrito Ramos Reinaldo, ex-presidente do TJPE e ministro aposentado do STJ, aos 94 anos
Magistrado paraibano construiu carreira em Pernambuco, presidiu o TJPE entre 1990 e 1991 e integrou o Superior Tribunal de Justiça a partir de 1991.
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O ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Demócrito Ramos Reinaldo, morreu nesta quarta-feira (14), aos 94 anos. Natural da Paraíba, ele construiu grande parte da carreira jurídica em Pernambuco e ocupou cargos de destaque no Judiciário estadual e federal.
A morte foi lamentada pelo STJ, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e pelo TJPE, que destacaram a contribuição do magistrado à Justiça brasileira.
Quem foi Demócrito Ramos Reinaldo?
Nascido em 4 de maio de 1932, em Alagoa do Monteiro, na Paraíba, Demócrito Ramos Reinaldo formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1959.
No início da carreira, atuou no Ministério Público e, entre 1960 e 1962, trabalhou como advogado de pessoas pobres no município de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, onde também exerceu a função de promotor público.
Ele ingressou na magistratura em 1962, como juiz de direito. Ao longo dos anos, passou pelas comarcas pernambucanas de Bodocó, Tabira, Afogados da Ingazeira e Limoeiro. Também foi juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e corregedor regional eleitoral.
Trajetória no TJPE e no Superior Tribunal de Justiça
Em 1983, Demócrito Ramos Reinaldo foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Na Corte, exerceu a vice-presidência entre 1988 e 1989 e assumiu a presidência no período de 1990 a 1991. Durante a gestão, também presidiu o Conselho da Magistratura.
Em junho de 1991, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu por oito anos. Na corte, integrou a Primeira Turma, a Primeira Seção e a Corte Especial, além de presidir a Primeira Turma, especializada em Direito Público.
Ao longo da carreira, recebeu homenagens pelo trabalho no Judiciário, entre elas a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, concedida pelo TJPE.
Família
Demócrito Ramos Reinaldo era casado com Maria do Carmo Valadares Vieira Ramos e teve três filhos. Um deles, Demócrito Ramos Reinaldo Filho, é desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco e seguiu a carreira do pai na magistratura.
O STJ e o CJF manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas do ministro aposentado. O ministro Og Fernandes foi designado pelo presidente do STJ, Luis Felipe Salomão, para representar o tribunal no velório.