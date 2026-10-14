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Política | Notícia

Lula afirma que fim da escala 6x1 "é conquista que jamais será revogada"

PEC 221/2019 foi aprovada em dois turnos, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação; presidente celebrou decisão nas redes sociais

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2026 às 23:21
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê mudanças na jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. A matéria foi aprovada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (14), em primeiro e segundo turnos, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula classificou a aprovação como uma grande conquista para a classe trabalhadora.

"Foi um momento extraordinário para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que uma conquista como essa jamais será revogada, porque não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua e de um desejo histórico do povo trabalhador", declarou.

O presidente também parabenizou os trabalhadores que participaram das mobilizações em defesa da mudança e os senadores que votaram a favor da proposta.

Em outra publicação, Lula destacou os possíveis impactos da redução da jornada na rotina dos trabalhadores e associou a medida à ampliação do tempo disponível para descanso e convivência familiar.

"Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O fim da 6x1 é mais do que uma mudança na jornada. É mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida. Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece ter tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras. É o Brasil pronto para mais!", escreveu.

O que prevê a proposta

O texto aprovado prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, dois dias de repouso remunerado - preferencialmente com um deles aos domingos - e a manutenção dos salários. A proposta também prevê a possibilidade de distribuir a carga horária em cinco dias de trabalho, com oito horas diárias.

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A votação dos dois turnos na mesma noite ocorreu após a aprovação de um requerimento apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo no Senado, que permitiu acelerar a análise da matéria na Casa.

Apesar da aprovação no Senado, a proposta ainda precisa cumprir as etapas restantes da tramitação legislativa antes de entrar em vigor.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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