Lula afirma que fim da escala 6x1 "é conquista que jamais será revogada"
PEC 221/2019 foi aprovada em dois turnos, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação; presidente celebrou decisão nas redes sociais
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê mudanças na jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. A matéria foi aprovada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (14), em primeiro e segundo turnos, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula classificou a aprovação como uma grande conquista para a classe trabalhadora.
"Foi um momento extraordinário para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que uma conquista como essa jamais será revogada, porque não foi uma conquista burocrática, foi uma conquista que saiu da rua e de um desejo histórico do povo trabalhador", declarou.
O presidente também parabenizou os trabalhadores que participaram das mobilizações em defesa da mudança e os senadores que votaram a favor da proposta.
Em outra publicação, Lula destacou os possíveis impactos da redução da jornada na rotina dos trabalhadores e associou a medida à ampliação do tempo disponível para descanso e convivência familiar.
"Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. O fim da 6x1 é mais do que uma mudança na jornada. É mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida. Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece ter tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras. É o Brasil pronto para mais!", escreveu.
O que prevê a proposta
O texto aprovado prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, dois dias de repouso remunerado - preferencialmente com um deles aos domingos - e a manutenção dos salários. A proposta também prevê a possibilidade de distribuir a carga horária em cinco dias de trabalho, com oito horas diárias.
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A votação dos dois turnos na mesma noite ocorreu após a aprovação de um requerimento apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo no Senado, que permitiu acelerar a análise da matéria na Casa.
Apesar da aprovação no Senado, a proposta ainda precisa cumprir as etapas restantes da tramitação legislativa antes de entrar em vigor.