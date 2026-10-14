TV Senado ao vivo: Acompanhe a votação do fim da escala 6x1
A PEC que prevê a redução da jornada de trabalho pode ser votada em dois turnos nesta quarta-feira (14); confira a transmissão ao vivo
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A Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019 (PEC 221/19), que prevê a redução da carga horária máxima de trabalho para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso semanal remunerado, deve ser votada já nesta quarta-feira (14), no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou a votação logo após a quinta e última discussão sobre a PEC.
Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) anunciou um requerimento de calendário especial para acelerar a tramitação da proposta. O rito natural prevê que a PEC seja votada em dois turnos, precisando que mais três sessões sejam realizadas antes da votação de 2º turno. Mas, se a quebra de interstícios for aprovada, há a possibilidade de a PEC ter os dois turnos de votação concluídos ainda nesta quarta.