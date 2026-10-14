TV Senado ao vivo: Acompanhe a votação do fim da escala 6x1

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A PEC que prevê a redução da jornada de trabalho pode ser votada em dois turnos nesta quarta-feira (14); confira a transmissão ao vivo

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A Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019 (PEC 221/19), que prevê a redução da carga horária máxima de trabalho para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso semanal remunerado, deve ser votada já nesta quarta-feira (14), no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou a votação logo após a quinta e última discussão sobre a PEC.

Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) anunciou um requerimento de calendário especial para acelerar a tramitação da proposta. O rito natural prevê que a PEC seja votada em dois turnos, precisando que mais três sessões sejam realizadas antes da votação de 2º turno. Mas, se a quebra de interstícios for aprovada, há a possibilidade de a PEC ter os dois turnos de votação concluídos ainda nesta quarta.

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