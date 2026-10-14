fechar
Política | Notícia

TV Senado ao vivo: Acompanhe a votação do fim da escala 6x1

A PEC que prevê a redução da jornada de trabalho pode ser votada em dois turnos nesta quarta-feira (14); confira a transmissão ao vivo

Por Túlio Feitosa Publicado em 14/10/2026 às 16:50 | Atualizado em 14/10/2026 às 17:05
Davi Alcolumbre durante sessão plenária do Senado Federal
Davi Alcolumbre durante sessão plenária do Senado Federal - Carlos Moura/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019 (PEC 221/19), que prevê a redução da carga horária máxima de trabalho para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso semanal remunerado, deve ser votada já nesta quarta-feira (14), no Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), pautou a votação logo após a quinta e última discussão sobre a PEC.

Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE) anunciou um requerimento de calendário especial para acelerar a tramitação da proposta. O rito natural prevê que a PEC seja votada em dois turnos, precisando que mais três sessões sejam realizadas antes da votação de 2º turno. Mas, se a quebra de interstícios for aprovada, há a possibilidade de a PEC ter os dois turnos de votação concluídos ainda nesta quarta.

Acompanhe ao vivo a sessão plenária sobre o fim da escala 6x1

Leia também

Fim da 6x1: Alcolumbre diz que já há assinaturas para acelerar tramitação da PEC
SENADO

Fim da 6x1: Alcolumbre diz que já há assinaturas para acelerar tramitação da PEC
Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem
SENADO FEDERAL

Alcolumbre diz, ao lado de Cleitinho, que votará PEC do fim da 6x1 na semana que vem

Compartilhe

Tags

Imagem de Túlio Feitosa

Túlio Feitosa

tfeitosa@jc.com.br

Editor-assistente e repórter do Jornal do Commercio. Formado e pós-graduado na Universidade Católica de Pernambuco. Fã da cultura pop oriental, esportes norte-americanos e eSports.

Siga Túlio Feitosa