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Política | Notícia

Em Porto Alegre, Flávio promete obras de combate a enchentes e conclusão de malha ferroviária

Candidato prometeu retomar o financiamento a agricultores afetados pelas enchentes de 2024 e concluir a malha ferroviária entre Centro-Oeste e Sul

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/10/2026 às 19:46
Flávio Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro (PL) - Divulgação/Campanha de Flávio Bolsonaro

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) prometeu nesta quarta-feira, 14, que, se eleito, promoverá obras de combate a enchentes em Porto Alegre (RS) e de ajudar os agricultores afetados pelas inundações de 2024.

"Vendo in loco esse lugar que ficou submerso em 2024, um lugar que foi abandonado pelo governo federal. Lula veio aqui, prometeu um monte de coisa e não fez nada. Venho aqui me comprometer com autoridades e perante Brasil de retomar todas obras de contenção", declarou, durante evento no bairro Sarandi, em Porto Alegre, uma das áreas devastadas pelas enchentes. O presidenciável estava acompanhado do governador gaúcho eleito, Luciano Zucco (PL).

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Flávio disse ainda que pretende retomar a ligação ferroviária entre Estados do Centro-Oeste e do Sul.

"Vamos retomar o financiamento aos agricultores que perderam suas terras, retomar a estratégia de ferrovias, que foi abandonada pelo governo. Está em nosso plano de governo a conclusão da malha ferroviária que vem do Centro-Oeste para os três Estados da região Sul", disse.

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