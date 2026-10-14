Confira debates e entrevistas de Lula e Flávio Bolsonaro na reta final do 2º turno
Candidatos participam de entrevistas na Globo nesta semana e têm confronto marcado para domingo (18), no debate da Band
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A reta final do segundo turno da eleição presidencial será marcada por entrevistas e debates entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os compromissos ocorrem em meio à intensificação das estratégias de campanha, com Lula apostando na mobilização de apoiadores nas ruas e nas redes sociais para tentar reverter a vantagem do adversário nas pesquisas.
Depois de anunciar que não participaria do debate da Band, Flávio voltou atrás e confirmou presença nesta quarta-feira (14). Lula também estará no encontro, marcado para domingo (18), às 20h. Antes disso, os dois candidatos concedem entrevistas à TV Globo, em conversas ao vivo após o Jornal Nacional.
Entrevistas na Globo
A TV Globo realiza entrevistas com os presidenciáveis nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Os encontros serão conduzidos pela jornalista Renata Lo Prete, com transmissão simultânea pelo g1 e pela GloboNews.
A ordem foi definida por sorteio, realizado em reunião com representantes das campanhas. Lula será entrevistado na quinta-feira, enquanto Flávio Bolsonaro participa na sexta-feira. Após a exibição, as entrevistas ficarão disponíveis na íntegra no g1 e no Globoplay.
Debate da Band
O debate promovido pelo Grupo Bandeirantes será realizado neste domingo (18), às 20h, e marcará o primeiro confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, ambos não participaram de nenhum debate no primeiro turno.
O senador havia anunciado que não participaria do encontro, mas confirmou presença nesta quarta-feira (14), após Lula também assegurar que compareceria. O debate será transmitido pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além dos canais digitais do grupo.
O confronto também terá transmissão por um pool de veículos formado pelas TVs Gazeta, Cultura e Jovem Pan e pelo jornal O Estado de S. Paulo.
Debate da Globo
O último debate presidencial previsto no calendário será realizado pela TV Globo na sexta-feira (23), após o Jornal Nacional, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O encontro será mediado pelo jornalista César Tralli, com transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo g1 e pela GloboNews.
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A emissora anunciou os convites para Lula e Flávio Bolsonaro, mas a participação dos dois ainda precisa ser confirmada. A íntegra do debate ficará disponível no g1 após a exibição.
Campanhas disputam votos nas ruas e nas redes
Após terminar o primeiro turno atrás de Flávio, Lula intensificou a mobilização nas redes sociais e nas ruas, com apoio de militantes, influenciadores e grupos de juventude. No domingo (11), apoiadores lotaram a Avenida Paulista, em São Paulo, e, na segunda-feira (12), realizaram um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro. No Recife, a mobilização ocupou pontes do Centro, do Parque 13 de Maio ao Marco Zero.
A campanha petista também aposta em pautas sociais, como o fim da escala 6x1, para conquistar votos. Flávio, que criticou a iniciativa e acusou Lula de explorá-la eleitoralmente, anunciou que votará a favor da proposta, apesar da oposição anterior de seu partido à medida.
O senador também defende mudanças nas relações de trabalho, incluindo a possibilidade de contratação com pagamento por hora trabalhada. A proposta abre mais uma frente de disputa entre os candidatos sobre direitos trabalhistas e flexibilização das regras.
Na reta final, Lula tenta converter a mobilização em votos e reduzir a abstenção. Flávio busca consolidar sua vantagem e conquistar eleitores indecisos, enquanto as duas campanhas ampliam a atuação nas redes sociais e a presença nas ruas.