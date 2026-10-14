CNI prevê aumento de custos e preços com redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1

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Entidade estima que a mudança elevará custos de produção em R$ 267,2 bilhões e aumentará os preços ao consumidor em 6,2%, em média

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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) manifestou preocupação com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas e o fim da escala 6x1. Para a entidade, a mudança pode elevar os custos de produção, provocar demissões e pressionar os preços ao consumidor.

Em nota, a CNI defendeu que a proposta seja reavaliada pelo Congresso Nacional, com a ampliação do debate sobre os impactos econômicos da medida. A entidade avalia que a alteração pode comprometer a competitividade da indústria brasileira, que, segundo a confederação, já enfrenta dificuldades relacionadas à produtividade e à concorrência no mercado internacional.

"Lamentamos que a votação tenha sido feita sem mais debates com a sociedade brasileira e entendemos que os impactos dessa medida não foram devidamente mensurados", afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban.

O dirigente acrescentou que o Congresso poderia voltar a discutir o tema diante de possíveis efeitos sobre a competitividade e a inflação. "Após a constatação, por exemplo, da perda de competitividade e da alta inflacionária, acreditamos que o Congresso Nacional possa abrir espaço para revisitar o tema visando encontrar a melhor solução para a economia brasileira", declarou.

Estimativa de impacto econômico

Um levantamento da CNI estima que a redução da jornada para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários, pode elevar os custos de produção em até R$ 267,2 bilhões. Segundo os dados apresentados pela entidade, a mudança também poderia provocar uma retração de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 76,9 bilhões.

A projeção aponta ainda para um aumento médio de 6,2% nos preços ao consumidor. Entre os exemplos citados pela confederação estão os produtos de supermercado, que poderiam ficar 5,7% mais caros. Já os produtos industrializados teriam alta média estimada em 6%, enquanto roupas e calçados poderiam registrar aumento de até 6,6%.

Os números são estimativas apresentadas pela CNI sobre os possíveis efeitos da redução da jornada de trabalho.

Indústria aponta necessidade de adaptação

A confederação também argumenta que a mudança exigirá ajustes nas escalas de trabalho e reorganização dos processos produtivos. Na avaliação da entidade, as empresas terão de adaptar suas operações para cumprir a nova jornada, o que poderá elevar as despesas em um cenário marcado, segundo a CNI, pela alta carga tributária e pelos juros elevados.

A entidade também aponta riscos de insegurança jurídica e defende que os efeitos da proposta sejam discutidos de forma mais ampla antes da implementação das mudanças.

A PEC 221/2019 foi aprovada pelo Senado Federal na quarta-feira (14), em dois turnos, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação. O texto prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, dois dias de repouso remunerado, preferencialmente com um deles aos domingos, e a manutenção dos salários.