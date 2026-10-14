Após mudar de ideia, Flávio Bolsonaro vota a favor da PEC do fim da escala 6X1

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Flávio Bolsonaro votou a favor da PEC que prevê o fim da escala 6x1 após mudar de posição às vésperas do segundo turno das eleições

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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6 por 1. Flávio estava em Porto Alegre (RS) e depois, decidiu ir para São Paulo. A expectativa é que ele retorne a Brasília ainda nesta quarta-feira, mas não houve tempo de chegar à sessão presencial. Ele votou a distância pelo aplicativo do Senado.

A 12 dias do segundo turno e sob o temor de impacto nas urnas, Flávio mudou sua posição e anunciou ontem, 13, que votaria a favor da PEC. Antes de recuar, o presidenciável se manifestava contra o texto, chamando-o de oportunista dada a proximidade com o período eleitoral.

"Estou rodando o Brasil, e a maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6 por 1. Então, vou votar a favor do fim da 6 por 1. Mas defendemos algo ainda melhor. Queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua escala de trabalho", disse.

Puxados por Flávio, integrantes da oposição também sinalizaram que votariam a favor do fim da 6X1.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL), disse que o partido tentará pautar em 2027 uma outra PEC, a que determina um modelo de pagamento por hora trabalhada.