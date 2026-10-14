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Política | Notícia

Após Lula confirma presença, Flávio Bolsonaro volta atrás e diz que participará de debate promovido pela Band

Senador havia anunciado ausência no confronto, mas mudou de posição nesta quarta-feira, após o presidente confirmar que participaria do encontro

Por JC Publicado em 14/10/2026 às 9:55
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Geraldo Magela/Ag. Senado

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou atrás e confirmou, nesta quarta-feira (14), que participará do debate promovido pela Band no próximo domingo (18), às 20h. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, também confirmou presença no confronto.

A mudança de posição foi anunciada por Flávio em um vídeo publicado nas redes sociais. Na terça-feira (13), o senador havia afirmado que não compareceria ao debate, mesmo depois de Lula confirmar participação. Na ocasião, disse que a decisão sobre sua presença no último debate do segundo turno, previsto para a TV Globo, ainda estava sendo avaliada pela equipe de campanha.

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No vídeo desta quarta, Flávio afirmou que a declaração anterior foi uma estratégia para provocar uma confirmação pública do presidente. “É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse”, disse o candidato, dirigindo-se a Lula. Ele também afirmou que pretende confrontar o petista ao vivo e contestar suas declarações durante a campanha.

O debate será realizado em São Paulo e terá transmissão pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além dos canais digitais do Grupo Bandeirantes. O confronto também contará com a participação de um pool de veículos formado pelas TVs Gazeta, Cultura e Jovem Pan e pelo jornal O Estado de S. Paulo. 

Lula e Flávio não participaram de debates no primeiro turno. O encontro de domingo será o primeiro confronto direto entre os dois candidatos nesta etapa da disputa presidencial.

 

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