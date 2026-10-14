Aliados de Raquel Lyra defendem Lula e Flávio Bolsonaro em meio à disputa presidencial

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Túlio Gadelha articula votos para reeleição do atual presidente, enquanto Gilson Filho mobiliza direita para ampliar votos do candidato do PL

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O almoço promovido pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), nesta quarta-feira (14), reuniu aliados que, apesar de integrarem a mesma base política estadual, estão em lados opostos na disputa pelo Palácio do Planalto. Entre os presentes, o deputado federal Túlio Gadelha (PSD), defensor da candidatura à reeleição do presidente Lula (PT), e o deputado estadual eleito Gilson Filho (PL), engajado na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), representaram os dois campos políticos que vivem no entorno da governadora.

Os dois participaram do encontro usando adesivos dos candidatos à Presidência que apoiam e defenderam, em entrevistas ao Jornal do Commercio, a mobilização para o segundo turno. Enquanto Gadelha trabalha para ampliar a votação de Lula em Pernambuco, com articulações junto a prefeitos e lideranças políticas, Gilson Filho afirmou estar concentrado em aumentar os votos de Flávio Bolsonaro no estado.

A presença dos dois destaca a base de Raquel, que ampliada, reúne aliados que apoiam candidatos diferentes à Presidência, enquanto a governadora ainda não declarou apoio a nenhum deles.

Túlio Gadelha aposta em articulação com Raquel para ampliar votos de Lula

Aliado da governadora, Túlio Gadelha afirmou que esteve em Brasília na terça-feira (13), onde se reuniu com Lula e com o ministro Rui Costa, coordenador da campanha presidencial. Segundo o parlamentar, a estratégia para o segundo turno passa pela aproximação com lideranças políticas, especialmente prefeitos, e pelo esforço para reduzir a abstenção eleitoral em Pernambuco.

“A gente sabe da importância de unir forças, de trazer pessoas do centro, de ter candidatos que foram bem votados acompanhando o presidente Lula. A gente tem feito esse trabalho, conversando com prefeitos, trazendo os prefeitos para junto, pedindo a eles o empenho para que o eleitor vá até as urnas”, declarou.

Gadelha também destacou o desempenho de Lula em Pernambuco no primeiro turno e afirmou que o estado registrou uma das menores quedas na votação do presidente em comparação com 2022.

Para ele, a articulação com Raquel contribuiu para esse resultado, ao reunir forças políticas diversas e evitar a formação de um palanque de Flávio Bolsonaro no estado durante a campanha estadual.

“Todos os palanques que eu tenho acompanhado a Raquel, e olha que foram mais de 100 palanques que a gente teve em pré-campanha e campanha, ela sempre agradeceu ao presidente, falou em nome do presidente, falou da importância dos investimentos que o presidente vem fazendo em Pernambuco”, afirmou.

Para Gadelha, as manifestações da governadora sobre as ações do governo federal ajudam a aproximar eleitores da candidatura petista. “Por isso eu não tenho dúvida que o que Raquel tem feito tem ajudado o eleitor médio a caminhar com o presidente e a votar no presidente”, acrescentou.

O deputado disse ainda que pretende ampliar a articulação com os aliados da governadora para fortalecer a campanha de Lula no segundo turno. Segundo ele, o objetivo é reunir políticos de diferentes campos que estejam dispostos a atuar pela reeleição do presidente.

Gilson Filho mobiliza direita e aposta em Flávio Bolsonaro

Na outra ponta da disputa, Gilson Filho afirmou que está integralmente dedicado à campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. O deputado estadual eleito disse que pretende aproveitar o período até o início do mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para intensificar a mobilização de apoiadores do PL e ampliar a votação do candidato.

“Eu agora estou 100% focado nesse segundo turno para eleger Flávio Bolsonaro aqui em Pernambuco, fazer com que ele tenha mais votos”, declarou.

Gilson também afirmou que pretende atuar como elo entre o governo estadual e uma eventual gestão federal de Flávio Bolsonaro, caso o senador seja eleito presidente. Segundo ele, a intenção é estabelecer uma relação institucional entre as duas administrações.

“Eu sou um vereador de estar na rua e vou ser um deputado de estar em todo lugar de Pernambuco também. Isso é uma ponte, um elo entre o governo estadual e o governo federal com o futuro presidente Flávio Bolsonaro”, disse.

O parlamentar citou as agendas organizadas pelos apoiadores do PL em Pernambuco como parte da estratégia para fortalecer a candidatura. Nesta quarta, o parlamentar afirmou que estava a caminho de Carpina, na Zona da Mata Norte, para receber o candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, Alfredo Gaspar (PL) e participar de uma motocarreata.

Gilson também mencionou a caminhada prevista para o Recife no dia 22 de outubro, com a participação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), em Boa Viagem, na Zona Sul da capital.

Ao defender a candidatura de Flávio, o deputado eleito afirmou que há mobilização da direita para evitar mais quatro anos de governo do PT. Ele associou o apoio ao senador à expectativa de mudança na condução do país e disse que pretende manter a campanha ativa durante o segundo turno.

“Estamos muito mobilizados, estamos trazendo o nosso vice hoje para Carpina. Ele vai chegar agora no aeroporto. Inclusive estou saindo daqui para buscar ele, levar para Carpina, fazer uma grande motocarreata da vitória”, afirmou.





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