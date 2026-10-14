fechar
Política | Notícia

Alfredo Gaspar participa de moto-carreata e caminhada em apoio a Flávio Bolsonaro em Carpina

Mobilização ocorreu na noite desta quarta-feira (14), na Mata Norte de Pernambuco, e contou com a presença de parlamentares e aliados políticos

Por Alice Lins Publicado em 14/10/2026 às 21:16
Mobilização da direita em Carpina
Mobilização da direita em Carpina - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) participou, na noite desta quarta-feira (14), de uma moto-carreata e caminhada em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. A mobilização reuniu apoiadores da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e contou com a presença de políticos aliados.

Durante o evento, Gaspar afirmou que Pernambuco e os demais estados do Nordeste terão investimentos em um eventual governo de Flávio Bolsonaro. O candidato também fez críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu mudanças na condução das políticas públicas para a região.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

"Tenho muito orgulho de estar mais uma vez em Pernambuco. O carinho que recebi nas ruas de Carpina mostra que o povo quer mudança e não acredita mais no governo do PT", declarou.

Gaspar também citou segurança pública, geração de empregos e desenvolvimento econômico entre as áreas que considera prioritárias para o Nordeste. Segundo ele, o enfrentamento à violência e às facções criminosas deve integrar as ações de um eventual governo.

"Não podemos aceitar que as famílias vivam com medo e que o crime organizado avance sobre nossas comunidades. Precisamos enfrentar as facções com firmeza, devolver a segurança à população e fazer a lei valer", afirmou.

A mobilização contou ainda com a participação do deputado federal Mendonça Filho (PL), do deputado federal eleito Gilson Machado e do deputado estadual eleito Gilson Filho.

Leia também

Prosperidade vira palavra de ordem na reta final da campanha presidencial que exclui o termo responsabilidade fiscal do orçamento de 2027
Coluna JC Negócios

Prosperidade vira palavra de ordem na reta final da campanha presidencial que exclui o termo responsabilidade fiscal do orçamento de 2027

PSD quer presidência da Alepe e Antonio Moraes e Joãozinho Tenório se colocam como pré-candidatos
POLITICA

PSD quer presidência da Alepe e Antonio Moraes e Joãozinho Tenório se colocam como pré-candidatos

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins