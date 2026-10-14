Alfredo Gaspar participa de moto-carreata e caminhada em apoio a Flávio Bolsonaro em Carpina

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O candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) participou, na noite desta quarta-feira (14), de uma moto-carreata e caminhada em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. A mobilização reuniu apoiadores da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e contou com a presença de políticos aliados.
Durante o evento, Gaspar afirmou que Pernambuco e os demais estados do Nordeste terão investimentos em um eventual governo de Flávio Bolsonaro. O candidato também fez críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu mudanças na condução das políticas públicas para a região.
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"Tenho muito orgulho de estar mais uma vez em Pernambuco. O carinho que recebi nas ruas de Carpina mostra que o povo quer mudança e não acredita mais no governo do PT", declarou.
Gaspar também citou segurança pública, geração de empregos e desenvolvimento econômico entre as áreas que considera prioritárias para o Nordeste. Segundo ele, o enfrentamento à violência e às facções criminosas deve integrar as ações de um eventual governo.
"Não podemos aceitar que as famílias vivam com medo e que o crime organizado avance sobre nossas comunidades. Precisamos enfrentar as facções com firmeza, devolver a segurança à população e fazer a lei valer", afirmou.
A mobilização contou ainda com a participação do deputado federal Mendonça Filho (PL), do deputado federal eleito Gilson Machado e do deputado estadual eleito Gilson Filho.
Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.