Alfredo Gaspar participa de moto-carreata e caminhada em apoio a Flávio Bolsonaro em Carpina

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Mobilização ocorreu na noite desta quarta-feira (14), na Mata Norte de Pernambuco, e contou com a presença de parlamentares e aliados políticos

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O candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL) participou, na noite desta quarta-feira (14), de uma moto-carreata e caminhada em Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. A mobilização reuniu apoiadores da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República e contou com a presença de políticos aliados.

Durante o evento, Gaspar afirmou que Pernambuco e os demais estados do Nordeste terão investimentos em um eventual governo de Flávio Bolsonaro. O candidato também fez críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu mudanças na condução das políticas públicas para a região.

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"Tenho muito orgulho de estar mais uma vez em Pernambuco. O carinho que recebi nas ruas de Carpina mostra que o povo quer mudança e não acredita mais no governo do PT", declarou.

Gaspar também citou segurança pública, geração de empregos e desenvolvimento econômico entre as áreas que considera prioritárias para o Nordeste. Segundo ele, o enfrentamento à violência e às facções criminosas deve integrar as ações de um eventual governo.

"Não podemos aceitar que as famílias vivam com medo e que o crime organizado avance sobre nossas comunidades. Precisamos enfrentar as facções com firmeza, devolver a segurança à população e fazer a lei valer", afirmou.

A mobilização contou ainda com a participação do deputado federal Mendonça Filho (PL), do deputado federal eleito Gilson Machado e do deputado estadual eleito Gilson Filho.