Raquel Lyra evita definir apoio no segundo turno e diz que prioridade é o povo de Pernambuco

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Governadora voltou a defender "pernambuquismo" diante das cobranças por posicionamento entre Lula e Flávio, durante entrega de poços na Zona Norte

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), voltou a evitar uma definição pública de apoio a um dos candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições, disputado entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nesta terça-feira (13), durante a entrega de quatro poços para reforçar o abastecimento de água na Zona Norte do Recife, a gestora afirmou que pretende manter os interesses dos pernambucanos acima das disputas políticas e ressaltou a gratidão ao presidente Lula pela parceria em investimentos no estado.

A declaração foi dada em meio às cobranças de aliados do presidente petista para que Raquel esclareça seu posicionamento na disputa nacional. Após ter sido reeleita no último dia 4, a governadora voltou a falar de sua posição “pernambuquista”.

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“Meu compromisso aqui com a população de Pernambuco é de colocar o interesse do povo pernambucano acima de qualquer discussão. E a gente, desde 2022, vem falando sobre isso. Demos um nome a isso, chama pernambuquista. Saber que terminou a eleição, desarmou palanque, eu sou governadora de Pernambuco de novo, sendo que meu segundo mandato já começou”, declarou.

A 12 dias do segundo turno, a governadora não anunciou apoio a Lula nem a Flávio Bolsonaro. Ao falar sobre as cobranças, disse que continuará concentrada na gestão estadual e que está à disposição da população para prestar esclarecimentos sobre suas decisões.

“Vou continuar trabalhando e é para o povo de Pernambuco que eu preciso também dar todas as minhas justificativas, esclarecimentos. Eu tô sempre à disposição para isso”, acrescentou.

Raquel ressaltou que mantém o reconhecimento pela contribuição do governo federal para a realização de obras estruturadoras em Pernambuco.

“Isso não retira de forma nenhuma a gratidão que eu tenho ao presidente Lula de ter me garantido poder tocar investimentos estruturadores, como a gente retomar a obra de estrada, garantir obras de barragens da Zona da Mata Sul. Espero que a gente possa avançar com a questão do metrô, da Transnordestina. Tudo isso tem a ver com colocar o interesse do povo acima de qualquer outra discussão”, afirmou.

Água como prioridade do segundo mandato

A entrega de quatro poços na Zona Norte do Recife marcou a agenda da governadora voltada à ampliação do abastecimento de água. Segundo Raquel, a gestão já havia garantido R$ 8 bilhões em investimentos antes do anúncio da concessão parcial dos serviços da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Com a concessão, a previsão de investimentos, de acordo com ela, chega a R$ 30 bilhões.

As estruturas integram as ações do governo estadual para garantir fornecimento diário em áreas que historicamente enfrentam dificuldades de acesso à água encanada. Antes da intervenção, moradores conviviam com um calendário de abastecimento de um dia com água e três dias sem fornecimento.

Com a iniciativa, o governo prevê reforçar o abastecimento no Alto José Bonifácio, no Morro da Conceição e no Alto José do Pinho. Também há intervenções em andamento no Alto do Deodato, com previsão de fornecimento diário. As ações de abastecimento contemplam ainda localidades como Nova Descoberta, Brejo de Beberibe, Brejo da Guabiraba, Córrego do Jenipapo, Dois Irmãos, Macaxeira e Apipucos.

“Ultimamente, a gente só fazia comprar água no Alto José Bonifácio. Começaram a vender a R$ 30 o litro, mas, como a gente estava sem água, o preço chegou a R$ 80. Chegou a um ponto em que eu precisava escolher: ou a carne ou a água. Eu escolhi a água. É uma riqueza ter água na torneira, não tem igual. Antes, eu nem dormia esperando a água chegar. Agora, vou ter água todo dia”, relatou Mônica, moradora do Alto José Bonifácio, durante a inauguração.

Durante o evento, Raquel afirmou que a ampliação do abastecimento continuará entre as prioridades do segundo mandato.

“Eu não descanso enquanto eu não garantir água na casa do povo pernambucano. Aqui na Zona Norte do Recife, a gente vem anunciar que o Alto José Bonifácio terá água todos os dias. Essa entrega corresponde a um investimento de mais de R$ 13 milhões. Ao mesmo tempo, no Córrego do Deodato, nós estamos com R$ 45 milhões de investimento. Já garantimos água todo dia no Morro da Conceição. Esse é um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. A gente não pode aceitar que, no século 21, a população não tenha direito à água na torneira”, afirmou.

A gestora também citou a perfuração e instalação de 200 poços na Região Metropolitana do Recife como parte dos esforços para ampliar o abastecimento. Segundo ela, a iniciativa busca reduzir a dependência dos moradores de horários específicos para armazenar água e permitir que as famílias tenham acesso regular ao serviço.

O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo, destacou a importância da entrega para a região. “No começo desta gestão, a governadora subiu os morros para ver a situação dramática de muitas áreas que recebiam água uma vez por semana. Com esforço, foi possível começar a reverter esse quadro”, ressaltou.

Segundo o presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Douglas Nóbrega, o Governo de Pernambuco retomou e concluiu as obras, que estavam paralisadas. “São quatro poços, sistema de tubulação, adutora, bombeamento para o reservatório e distribuição de água para a população da comunidade”, explicou.