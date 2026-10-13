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Raquel Lyra detalha investimentos no metrô do Recife, na Arena de Pernambuco e em abastecimento de água

Em entrevista à CBN nesta terça-feira (13), governadora também disse ser contra a redução da maioridade penal e defendeu combate ao crime organizado

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2026 às 20:40
Governadora Raquel Lyra (PSD)
Governadora Raquel Lyra (PSD) - Yacy Ribeiro/Secom

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A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) participou de uma entrevista à rádio CBN nesta terça-feira (13), na qual comentou o resultado das eleições, as negociações para a estadualização do Metrô do Recife, os investimentos na Arena de Pernambuco e ações nas áreas de segurança pública e abastecimento de água.

Ao falar sobre o resultado eleitoral, Raquel reafirmou que a receptividade encontrada durante a campanha. Ela citou o desempenho em Caruaru, onde obteve 75% dos votos, e no Recife, onde alcançou 50%.

"Eu sempre senti um calor imenso, um acolhimento muito grande do povo. E esse sentimento não batia com as pesquisas. Quando veio o resultado, eu disse: 'poxa, na verdade, o eleitor se manifestou. Ele foi para a urna e aprovou o nosso governo'", declarou.

Estadualização do Metrô do Recife

Após novos problemas na operação do Metrô do Recife, a governadora detalhou as negociações com o governo federal para transferir a gestão do sistema ao Estado e viabilizar uma concessão à iniciativa privada.

Segundo Raquel, o principal impasse envolve o repasse de aproximadamente R$ 4 bilhões para garantir investimentos e uma tarifa justa. Ela afirmou que a manutenção dos empregos dos 3,5 mil metroviários é uma das condições defendidas pelo Estado.

"Se é para resolver, eu topo receber o metrô, mas desde que o dinheiro venha junto. A gente conseguiu uma antecipação de R$ 300 milhões e estão sendo feitas melhorias nos telhados, em parte dos dormentes, de acessibilidade e construção de banheiros", afirmou.

Arena de Pernambuco

Raquel também anunciou investimentos de R$ 70 milhões na manutenção e renovação da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. 

"Todo mundo sabe que a Arena foi projetada para ser administrada pelos clubes de futebol pernambucanos, não deu certo e acaba que ficou um pacote com débitos. Mas, agora, já estamos garantindo esses investimentos, para a gente poder garantir troca de tudo que precisa e vamos ter a Arena totalmente renovada, e pensar nela para o que a gente pode fazer para os próximos anos", ressaltou. 

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A governadora afirmou que o Estado quitou débitos herdados e criou uma equipe para acompanhar as obras, com reuniões com representantes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A gente é tida como uma das três melhores arenas públicas do Brasil, agora precisa avançar para poder ter um uso melhor. É muito importante para nosso turismo, importante para a valorização do nosso esporte", disse.

Combate ao crime organizado

Na área de segurança pública, Raquel se posicionou contra a redução da maioridade penal e defendeu o fortalecimento do combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra a ordem tributária.

A governadora questionou a estrutura disponível para receber jovens em caso de redução da maioridade penal e achava um tema sensível para discutir no calor das eleições.

"Do ponto de vista real, o que resolve para o Brasil reduzir a maioridade penal? Eu, particularmente, sou contra. Vamos focar naquilo que é essencial. O combate ao crime organizado é essencial e a gente não pode fechar os olhos para isso. Não dá para a gente brincar com a arma na fronteira, não dá para a gente não combater lavagem de dinheiro. O que a gente precisa fazer é estruturação disto", opinou.

Raquel também criticou as bets que, segundo ela, pode funcionar como canal de lavagem de dinheiro. A governadora afirmou ter encontrado dificuldades na estruturação de ações contra crimes financeiros ao assumir o governo e defendeu a atuação conjunta de órgãos estaduais e do Ministério Público.

Abastecimento de água

Raquel ainda apresentou ações para ampliar o abastecimento de água em Pernambuco, com a contratação de 25 estações móveis de tratamento. Segundo ela, equipamentos já foram instalados em Pesqueira, Lagoa Grande e Cabrobó.

A iniciativa conta com recursos do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira dos Brics presidida por Dilma Rousseff. A governadora afirmou que a tecnologia, apesar de ter custo superior ao de estações convencionais, permite acelerar a oferta de água e deslocar os equipamentos conforme a necessidade dos municípios.

"Eu tive que ir para lá convencer o time dela de que é mais caro, sim, a estação móvel ultra filtrante, mas ela é muito mais rápida do que a entrega de uma estação de alvenaria ou de ter que reformar, fazer Retrofit, desabastecer. E ela eu posso levar para qualquer canto. Tem 10 anos de garantia. É inédito no Brasil essa tecnologia. Ela consegue dobrar rapidamente a capacidade de entrega de água de uma cidade", alegou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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