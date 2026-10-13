EUA comemoram conquistas em Gaza, mas prevêem uma reconstrução "árdua" um ano após a cúpula de Sharm el-Sheikh

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No último sábado (11), o acordo de cessar-fogo completou um ano desde sua assinatura, sem que tenha avançado para sua segunda fase

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O governo dos Estados Unidos comemorou nesta terça-feira, 13, as "conquistas notáveis" e "reais" alcançados um ano após a Cúpula de Paz na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, que reuniu cerca de vinte líderes internacionais para a assinatura do plano proposto pelo presidente Donald Trump para o futuro da Faixa de Gaza, dois anos após os ataques do Hamas e a subsequente ofensiva militar israelense.

"Estamos obtendo avanços reais rumo a uma Faixa de Gaza desmilitarizada, onde os palestinos possam viver sem o domínio do Hamas e Israel possa desfrutar de uma segurança genuína e duradoura", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, por ocasião do primeiro aniversário do acordo assinado por Trump, bem como pelos líderes do Catar, do Egito e da Turquia.

O porta-voz do Departamento de Estado não poupou elogios ao ocupante da Casa Branca, cuja liderança "pôs fim a uma guerra que não parecia ter um fim à vista". Até a reunião em Sharm el-Sheikh, os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza haviam deixado cerca de 67.900 mortos e mais de 170.000 feridos, segundo as autoridades do enclave.

"Desde esse avanço histórico, uma série de conquistas notáveis lançou as bases para uma nova Gaza: um cessar-fogo duradouro, a devolução de todos os reféns, tanto vivos quanto falecidos, a criação do Conselho de Paz e de uma administração tecnocrática palestina para governar Gaza, e um plano de recuperação com um orçamento completo", afirmou.

Pigott, que afirmou que o fornecimento de ajuda humanitária "também aumentou" e que seu "desvio por parte do Hamas diminuiu", admitiu que a reconstrução do enclave palestino "será um processo árduo que se prolongará por vários anos, e (que) sua implementação será difícil".

No último sábado, o acordo de cessar-fogo completou um ano desde sua assinatura, sem que tenha avançado para sua segunda fase e com cerca de 1.500 palestinos mortos e mais de 5.100 feridos por ataques israelenses desde então, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islâmico palestino, que acusou Israel de impedir também a entrada de ajuda e materiais essenciais, outra das cláusulas do pacto.

Somado a isso, nesse período, as tropas israelenses ampliaram a chamada "linha amarela", para a qual se retiraram após o acordo e que passou de cobrir cerca de 51% da Faixa de Gaza para ultrapassar 60% - algo que, segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, permanecerá até o desarmamento do Hamas -, o que aumenta a superlotação da população, basicamente deslocada em sua totalidade devido à ofensiva devastadora de Israel.

Por outro lado, outros pontos do acordo, como a libertação dos sequestrados e a entrega dos corpos dos reféns após os ataques de 7 de outubro, e os esforços para a criação e implantação de uma Força Internacional de Estabilização, foram concluídos ou registraram avanços, embora isso não tenha dado início a um processo abrangente para avançar nos principais objetivos nos âmbitos político, humanitário ou de estabilização.