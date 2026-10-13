Perto da eleição, Lula perdoa dívida de MEIs e fala em Pix de R$ 5 mil

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Pacote prevê perdão de R$ 12,86 bilhões em dívidas tributárias e Pix de até R$ 5 mil para MEIs, mas benefício só deve valer em 2027

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A 12 dias do segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem um pacote de medidas voltado aos microempreendedores individuais (MEIs), de olho em um segmento do eleitorado que seria mais simpático a Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa, que criticou a medida.

As iniciativas incluem o perdão de dívidas tributárias com a União, que somam R$ 12,86 bilhões, e a criação do chamado Pix MEI, apoio financeiro de até R$ 5 mil por beneficiário, sem necessidade de devolução dos recursos. O governo estima que a iniciativa poderá beneficiar cerca de 1 milhão de microempreendedores individuais, com custo de até R$ 5 bilhões. O pacote prevê ainda o aumento do teto de faturamento da categoria e a compra de dívidas dos empreendedores junto a instituições financeiras.

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Com as novas medidas, os gastos de Lula para tentar se reeleger atingiram R$ 354 bilhões, conforme o Gastômetro, ferramenta do Estadão que monitora os desembolsos do governo federal em ano eleitoral.

O perdão das dívidas federais, porém, depende de projeto de lei complementar, enviado ontem ao Congresso. A proposta do Pix MEI de R$ 5 mil ainda está em fase de elaboração e não será implementada neste ano.

Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, a previsão é de que a iniciativa entre em vigor a partir de 2027. Em nota conjunta, os ministérios do Planejamento e Orçamento e do Empreendedorismo informaram que o objetivo é oferecer apoio financeiro para investimentos que ampliem a capacidade produtiva dos negócios, "como a compra de equipamentos para um salão de beleza, a melhoria de uma barraca de alimentos ou a aquisição de uma moto elétrica para entregas".

Sobre o tema, Lula disse que o benefício seria um "depósito de confiança". "A gente quer zerar a dívida para vocês, porque acreditaram no que o governo estava falando, acreditaram que a economia estava certa e acreditaram que a economia ia crescer. Vocês que fizeram esse voto de confiança no governo, nós estamos retribuindo a vocês", afirmou.

O governo ainda não detalhou as regras de acesso ao benefício. A iniciativa deverá contar também com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na estruturação dos negócios e na orientação aos empreendedores.

Além do Pix MEI, os ministérios estudam um programa de fomento de R$ 5 bilhões para o período de 2027 a 2030, voltado ao aumento da produtividade dos microempreendedores, com prioridade para mulheres com menor faturamento. Não há detalhes sobre a relação entre as duas iniciativas.