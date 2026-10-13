"Ninguém ganha eleição de véspera", diz Mendonça Filho ao mobilizar direita por Flávio Bolsonaro em Pernambuco

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Deputado federal reuniu lideranças no Recife para alinhar estratégias do segundo turno, anunciou atos no Estado

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A 12 dias da votação do segundo turno, o deputado federal Mendonça Filho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco, reuniu lideranças da direita, nesta terça-feira (13), no Recife, para alinhar estratégias de mobilização e organizar os próximos atos em apoio à candidatura presidencial.



No encontro, realizado no comitê central de Flávio, no bairro do Pina, o parlamentar defendeu a ampliação dos votos conquistados no primeiro turno, a aproximação com eleitores de centro e o enfrentamento às informações que considera falsas, além de descartar, neste momento, qualquer discussão sobre a composição de um eventual governo.



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“Ninguém ganha eleição de véspera. A gente tem ainda 12 dias pela frente”, afirmou Mendonça, ao ser questionado sobre a expectativa de vitória de Flávio Bolsonaro. O deputado disse que sua prioridade é atuar na campanha até o dia da votação e atribuiu à insatisfação com o custo de vida, os preços dos alimentos e os juros elevados o potencial de crescimento da candidatura do PL.



A reunião contou com a participação de lideranças como o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, e Gilson Machado Filho, além de representantes de outras forças políticas alinhadas à direita. A agenda teve como foco a articulação de eventos no Estado, a distribuição de lideranças pelas atividades de campanha e o reforço da mobilização de rua na reta final da disputa.



Mendonça anunciou uma carreata em Carpina, na Mata Norte, com a participação de Alfredo Gaspar, apresentado por ele como futuro vice-presidente da República. Também informou que está prevista para o dia 22 a presença, no Recife, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais nomes da direita nas redes sociais. A possibilidade de um novo retorno de Flávio Bolsonaro a Pernambuco na última semana de campanha ainda estava em avaliação.



“Vamos distribuir entre os vários líderes da direita pernambucana a presença para que a gente possa propagar e difundir ao máximo a mensagem do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro”, declarou o deputado, ao detalhar a estratégia de descentralização dos atos pelo Estado.



Mobilização nas ruas e fiscalização



Além da organização das agendas, as lideranças defenderam a intensificação da presença nas ruas e a atuação de fiscais no segundo turno. Gilson Machado Filho afirmou que pretende realizar atividades diárias até o encerramento da campanha, incluindo caminhadas, ações de porta a porta e motocarreatas. Segundo ele, a mobilização precisa continuar mesmo diante do resultado obtido pelo grupo no primeiro turno.



“A gente ganhou no primeiro turno, sim, mas essa vitória não está completa ainda. Não podemos deixar o clima de ‘já ganhou’ entrar na nossa eleição”, afirmou Gilson, ao convocar apoiadores para uma movimentação no bairro do Derby, no Recife.



O dirigente também disse que o PL está organizando uma estrutura de fiscalização para acompanhar a votação nas seções eleitorais. A estratégia, segundo ele, busca garantir a presença de representantes do partido nos locais de votação.



Acusações sobre desinformação



O combate à desinformação também esteve entre os temas abordados pelo coordenador da campanha. Mendonça acusou o PT de disseminar informações falsas sobre as propostas de Flávio Bolsonaro, especialmente em relação à continuidade de programas sociais, como o Bolsa Família e o Pé-de-Meia, além de benefícios previdenciários.



O deputado defendeu que apoiadores denunciem publicações falsas às plataformas digitais, incluindo a Meta, e cobrem a retirada de perfis que considera irregulares. Durante a fala, mencionou a existência de mais de sete mil perfis supostamente cadastrados ilegalmente pelo PT para disseminar conteúdo falso, atribuindo a informação a relatos que teria ouvido em Brasília. Ele não apresentou, durante a declaração, documentação que comprovasse a acusação.



Mendonça também direcionou críticas ao deputado federal André Janones (Avante-MG), a quem acusou de disseminar informações falsas sobre possíveis mudanças em aposentadorias e pensões caso Flávio Bolsonaro vença a eleição.



“A militância da direita tem que contrapor, tem que denunciar e tem que combater toda sorte de mentiras que porventura sejam ditas pelos militantes petistas”, afirmou.



Cotado nos bastidores para ocupar o Ministério da Educação em um eventual governo de Flávio Bolsonaro, Mendonça evitou alimentar especulações sobre cargos. O deputado afirmou que qualquer debate sobre a formação de uma equipe ministerial deve ocorrer somente após o resultado das urnas.



“Minha disposição total é lutar de forma incansável. [...] Meu foco é ganhar a eleição. Depois, a montagem de governo é tarefa do novo presidente da República”, declarou.