MDB se divide e 10 diretórios do Norte e Nordeste declaram apoio a Lula no 2º turno

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Nota conjunta cita defesa da democracia e da soberania popular; outros 17 diretórios estaduais devem anunciar apoio a Flávio Bolsonaro

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Diretórios do Norte e Nordeste do MDB decidiram apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno da eleição presidencial. O posicionamento dos Estados confronta os da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que optaram por integrar a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os diretórios do MDB que apoiam Lula são os dos Estados do Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rondônia. Todos são comandados por lideranças políticas próximas de Lula.

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Em nota divulgada nesta terça-feira, 13, os diretórios afirmam que estão ao lado de Lula pela "defesa da liberdade, da democracia e da soberania do povo brasileiro, exercida por meio do voto direto". A nota do grupo também "reafirma compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda, a redução das desigualdades e a promoção da justiça social".

Os diretórios dizem que apoiam o trabalho realizado por Lula até aqui e que a vitória de Flávio Bolsonaro seria "deixar obras pela metade, recursos parados e o povo esperando".

Os outros 17 diretórios do MDB estão ao lado de Flávio Bolsonaro. O anúncio do apoio desses grupos deve acontecer ainda nesta terça-feira, 13, no escritório político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No primeiro turno da eleição, o MDB decidiu não apoiar nenhum candidato ao Planalto e liberar os diretórios estaduais para definir seus apoios conforme a realidade local. Havia um desejo do PT de atrair o partido para a coligação do presidente Lula, mas, segundo fontes do MDB, nunca houve uma negociação de fato.

O MDB chegou a ocupar três ministérios de peso no governo Lula: Planejamento, com Simone Tebet; Transportes, com Renan Filho; e Cidades, com Jader Filho.

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