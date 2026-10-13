Lula divulgará nesta semana cartas aos evangélicos e aos católicos, diz presidente do PT

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará, nos próximos dias, cartas direcionadas aos católicos e aos evangélicos. Os gestos na final de campanha são uma tentativa de virar a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).
A informação sobre a carta aos evangélicos foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada por Edinho em conversa com jornalistas na noite desta terça após reunião com lideranças de partidos aliados a Lula.
Encontre seu candidato
Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado, cargo e partido em todo o Brasil.
Encontramos 0 resultados
Selecione um cargo e uma UF para buscar.
"Tem várias iniciativas. Nesse sentido, de cartas que o presidente deve assinar, tem uma carta direcionada aos evangélicos também e aos católicos", declarou. Edinho disse que a carta será divulgada "nesta semana".
O presidente do PT afirmou que a ideia da carta partiu de movimentos sociais. O conteúdo foi elaborado e submetido ao aval do presidente da República. O texto final será divulgado nos próximos dias. Edinho disse que não deve haver um grande evento para a publicação das cartas, como aconteceu em 2022 na carta que Lula fez aos evangélicos.
Edinho disse que essas cartas têm o objetivo de "trabalhar o diálogo" com esses setores religiosos. "É uma iniciativa incluindo os próprios movimentos sociais, os movimentos sociais que estão propondo que o presidente faça".
O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.