fechar
Política | Notícia

Lula divulgará nesta semana cartas aos evangélicos e aos católicos, diz presidente do PT

Edinho Silva anuncia cartas de Lula a católicos e evangélicos nesta semana, em nova tentativa de ampliar o diálogo com setores religiosos no 2º turno

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/10/2026 às 22:03
Presidente Lula
Presidente Lula - Ricardo Stuckert/Secom/PR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgará, nos próximos dias, cartas direcionadas aos católicos e aos evangélicos. Os gestos na final de campanha são uma tentativa de virar a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A informação sobre a carta aos evangélicos foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada por Edinho em conversa com jornalistas na noite desta terça após reunião com lideranças de partidos aliados a Lula.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

"Tem várias iniciativas. Nesse sentido, de cartas que o presidente deve assinar, tem uma carta direcionada aos evangélicos também e aos católicos", declarou. Edinho disse que a carta será divulgada "nesta semana".

O presidente do PT afirmou que a ideia da carta partiu de movimentos sociais. O conteúdo foi elaborado e submetido ao aval do presidente da República. O texto final será divulgado nos próximos dias. Edinho disse que não deve haver um grande evento para a publicação das cartas, como aconteceu em 2022 na carta que Lula fez aos evangélicos.

Edinho disse que essas cartas têm o objetivo de "trabalhar o diálogo" com esses setores religiosos. "É uma iniciativa incluindo os próprios movimentos sociais, os movimentos sociais que estão propondo que o presidente faça".

Leia também

Afastado da campanha de Lula no estado, João Campos vai com Alckmin a Aparecida
POLITICA

Afastado da campanha de Lula no estado, João Campos vai com Alckmin a Aparecida
"Agora está na consciência dela", diz Carlos Veras sobre pressão para Raquel Lyra apoiar Lula no segundo turno
Entrevista

"Agora está na consciência dela", diz Carlos Veras sobre pressão para Raquel Lyra apoiar Lula no segundo turno

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.