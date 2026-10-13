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Política | Notícia

João Campos reforça mobilização pela reeleição de Lula e pede votos de abstencionistas

Presidente nacional do PSB publicou vídeo nas redes sociais após reunião com partidos aliados do presidente em Brasília e afirmou dedicação à campanha

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2026 às 23:09
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e João Campos (PSB)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e João Campos (PSB) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente nacional do PSB, João Campos, reforçou a mobilização pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (13), o ex-prefeito do Recife comentou a reunião com lideranças de partidos aliados, em Brasília, e pediu empenho para ampliar o apoio ao petista no final da campanha.

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"A gente está muito animado com esse momento e a gente pede a dedicação de todo mundo. Poder convencer cada um e cada uma que não votou, que se absteve, que não esteve com o presidente no primeiro turno", afirmou.

Na publicação, João destacou a importância de ampliar a participação dos eleitores na disputa presidencial.

"Agora é hora de a gente fazer o bom debate, falar do futuro, falar do compromisso, do cuidado verdadeiro com as pessoas", afirmou.

Na legenda da postagem, o dirigente do PSB também reforçou o apoio à chapa de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

"Uma mobilização nacional que vem trabalhando muito para convencer quem não votou no presidente no 1º turno e para levar às urnas quem por qualquer motivo não foi votar. Esta é uma eleição importantíssima! Vamos juntos eleger novamente um presidente que pensa e trabalha pelo povo que mais precisa, pelo desenvolvimento e pela soberania do nosso Brasil. No dia 25 de outubro, é 13! É Lula e Alckmin!", escreveu. 

João Campos comenta afastamento da campanha

Durante o vídeo, João Campos explicou que dedicou parte dos últimos dias à família. Segundo ele, a mãe de sua esposa, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), sofreu um acidente grave e permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O prefeito afirmou que ela já estava fora de risco de vida, embora continuasse na UTI. Em seguida, disse que retomaria a dedicação à campanha presidencial.

"E a gente agora está com dedicação plena à eleição do presidente Lula, Brasília, Pernambuco, e cuidando do Brasil inteiro, do nosso partido, para a gente garantir uma grande vitória", declarou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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