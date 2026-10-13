Flávio diz que não vai participar do debate Band/Estadão; Lula confirma presença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Bolsonaro anuncia ausência em debate da Band/Estadão no domingo e diz que equipe avalia participação no último encontro, previsto na Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Horas depois de negar que sua campanha esteja de "salto alto" ou em clima de "já ganhou", o candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), anunciou ontem que não comparecerá ao debate Band/Estadão previsto para o próximo domingo. Participam da iniciativa também um pool de veículos de imprensa composto pelas emissoras de rádio e TV Cultura, Gazeta e Jovem Pan, além do YouTube.

"Não vou, não está previsto ir nesse debate no domingo. Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica, de ir no último debate (da TV Globo, previsto para próximo dia 23)", disse ontem a jornalistas o filho de Jair Bolsonaro (PL), durante evento de apoio de diretórios estaduais do MDB à sua candidatura.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

No último dia 6, o candidato do PL chegou a afirmar que participaria dos debates no 2.º turno. "Eu já queria ter participado no primeiro turno de debates com o Lula. Vou participar de debates. Eu acho que são importantes. É o que eu sempre quis. Eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai ser vitorioso nesse debate."

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, confirmou presença no debate Band/Estadão. "Espero que meu adversário compareça para que a gente possa fazer que o povo tenha conhecimento das diferenças entre os programas e candidaturas", afirmou o petista em vídeo direcionado aos ouvintes e telespectadores das emissoras do Grupo Bandeirantes.

De acordo com as regras do debate, o púlpito do candidato que não estiver presente no evento ficará vazio.

No primeiro turno, não houve nenhum encontro com a presença de Lula e Flávio. Os demais candidatos à Presidência participaram de vários debates, mas os dois líderes das pesquisas se abstiveram. O último debate antes da primeira rodada da eleição, na TV Globo, acabou cancelado pela emissora após decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) interferirem nas regras.

MOBILIZAÇÃO

Flávio voltou a pedir que seus apoiadores mantenham sua mobilização para derrotar Lula nas urnas. "Apesar de as pesquisas estarem favoráveis e, ao contrário de alguns veículos de comunicação falarem que a gente está de salto alto, em clima de já ganhou, é mentira. Não tem clima de já ganhou na nossa campanha, está todo mundo na rua", declarou ontem o candidato do PL, após visitar o pai, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Como mostrou o Estadão, aliados do candidato já consideram a eleição ganha e já chamam Flávio de "presidente".

O candidato pediu que parlamentares do PL usem suas redes sociais e atos de rua para sua campanha e disse que deve viajar a Estados do Sudeste, do Norte, do Nordeste e do Sul. E falou da visita ao pai. "Estou muito feliz com meu pai e poder voltar visitá-lo. Mais uma vez me dá muito mais força, muito mais entusiasmo, ainda mais vontade de estar na rua para defender o nosso País", afirmou Flávio.

Segundo ele, o ex-presidente "está bem, fazendo aquelas piadinhas sem graça que ele faz sempre" e demonstrou otimismo com a eleição para o Congresso.

"A maioria do povo brasileiro deu um Senado forte para a legislatura a partir de 2027. Deu uma Câmara ainda mais forte também, mais à direita. A expectativa dele é a melhor possível com relação ao futuro do nosso Brasil", disse o candidato do PL, que havia sido proibido de visitar seu pai após ter divulgado uma carta de cunho político escrita pelo ex-presidente. A conduta da Flávio foi interpretada como uma manobra para burlar a proibição de que Jair Bolsonaro se manifestasse em eventos com caráter político-eleitorais.

DEMOCRACIA

Flávio negou ontem que seja uma ameaça à democracia. A declaração foi dada durante evento que oficializou o apoio de 17 diretórios do MDB à sua candidatura, realizado no escritório da campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

"Tem muita gente desavisada que quando olha para (um) Bolsonaro acha que é uma ameaça à democracia. Na verdade é exatamente o contrário. As pessoas vão enxergando quem é que está entre a barbárie e a democracia. Quem é o último obstáculo para esse País não virar uma barbárie, uma terra sem lei? É Flávio Bolsonaro, hoje. Eu vou ser tão defensor da democracia que você nunca vai ver na história um presidente defender mais as instituições do que Flávio Bolsonaro", afirmou.