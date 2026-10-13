Flávio Bolsonaro: Tarcísio tinha a expectativa de ser candidato a presidente da República

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Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio esperava disputar a Presidência em 2026 e pede mobilização de aliados para o segundo turno contra Lula

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 13, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tinha a expectativa de disputar o Planalto quando o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o filho para concorrer, em dezembro do ano passado. Tarcísio sempre negou publicamente a intenção de entrar na disputa presidencial.

Flávio fez o relato durante o Grande Encontro do Associativismo, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Estavam presentes Tarcísio e Ronaldo Caiado (PSD), que disputou a Presidência pela direita e foi derrotado no primeiro turno.

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Diante dos aliados, o senador também defendeu a construção de um perfil próprio na corrida ao Planalto. "Com todo o respeito ao presidente Bolsonaro, ao meu pai, eu sempre disse o seguinte: todo mundo que tentou ser igual ao Jair Bolsonaro se deu mal", declarou.

Segundo Flávio, uma de suas primeiras iniciativas após receber a missão do pai foi visitar Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes para conversar sobre a candidatura.

"O Tarcísio tinha a expectativa também, naquele momento lá, de ser candidato a presidente da República. E a minha relação com ele é muito direta, muito respeitosa e de admiração", afirmou.

O senador contou que, na conversa, antecipou ao governador a intenção de adotar um estilo diferente do pai na disputa presidencial. Também disse ter recorrido à fé compartilhada pelos dois para explicar a decisão de concorrer.

Flávio afirmou ter apresentado a missão recebida como um "projeto de Deus". "Eu expliquei para ele algumas coisas que aconteceram na minha vida, e ele, uma pessoa de fé, compreendeu também."

Ao elogiar Tarcísio, o candidato atribuiu ao pai a identificação do potencial eleitoral do então ministro, que nunca havia disputado uma eleição e era carioca e torcedor do Flamengo. Para Flávio, a reeleição do governador em primeiro turno confirmou a avaliação de Jair Bolsonaro.

"Não tem eleição ganha", diz Flávio

O senador voltou a pedir empenho de seus apoiadores na disputa pelo segundo turno e alertou para a mobilização da esquerda.

"Não tem eleição ganha, a esquerda está se mobilizando", afirmou.

Mais cedo, em ato de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB, também na capital paulista, Flávio já havia feito um apelo para que seus eleitores retornem às urnas em 25 de outubro e busquem ampliar os votos da candidatura. Pediu que os aliados procurassem convencer abstencionistas, indecisos e até eleitores do PT.

"Bora pra rua, vamos virar voto", disse na ocasião. Ao longo do dia, o candidato também convocou apoiadores para um ato no domingo, 18, ao lado de Tarcísio e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

