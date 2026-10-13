Fim da 6x1: Alcolumbre diz que já há assinaturas para acelerar tramitação da PEC
O chamado requerimento de calendário especial, apresentado pela bancada do governo no Senado, permite acelerar o análise da proposta
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta terça-feira (13) que já existem assinaturas suficientes para requerimento que acelera a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada 6x1. Com o requerimento, o texto poderá ser votado ainda nesta quarta-feira (14) tanto em 1 º quanto em 2.º turno.
O chamado requerimento de calendário especial, apresentado pela bancada do governo no Senado, permite a dispensa do intervalo previsto entre a primeira e a segunda votação da PEC, acelerando a análise da proposta. A oposição, porém, quer que a segunda votação fique para depois da eleição de 25 de outubro.
Na terça, foi realizada a penúltima das cinco sessões regimentais antes do 1.º turno. A última discussão ocorrerá nesta quarta e, na sequência, poderá ocorrer a votação. "Do ponto de vista regimental, esta matéria estará apta para a sua deliberação no dia de amanhã (quarta, 14), e lógico e evidente, que já é público, vários senadores assinaram um requerimento de calendário especial solicitado por outras lideranças partidárias", disse Alcolumbre.
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Defendida pelo governo Lula, a PEC acabou recebendo também o apoio do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. A campanha do senador vinha acusando a tramitação da proposta de ter caráter eleitoreiro. Além disso, Flávio vem defendendo outra proposta, que institui o contrato de trabalho por hora, que abre caminho para a redução de salário se o empregado trabalhar por uma jornada menor.
Na tribuna do plenário, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse que o anúncio de Flávio vai "animar muita gente" a votar a favor da PEC. "Acho que, com o anúncio do Flávio hoje (terça, 13), esse número que vai votar a favor (do projeto) vai ser enorme", afirmou.
Mais cedo, Alcolumbre publicou uma mensagem no Instagram em favor do fim da escala 6x1. "A discussão sobre a jornada de trabalho precisa olhar para a vida real das pessoas. Eu sei como vou votar", escreveu o presidente do Senado. "Estamos falando de milhões de brasileiros que, há décadas, vivem na escala 6x1. A proposta de uma escala 5x2 significa mais tempo para descansar, conviver com a família e ter qualidade de vida."