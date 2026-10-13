"Faltam 12 dias para mudar o futuro desta nação", diz Flávio após reencontro com o pai Jair Bolsonaro

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Presidenciável afirma ter saído com energia renovada após visitar o pai, critica o PT e convoca apoiadores a intensificar mobilização nas ruas

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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou ter saído com as energias renovadas para a reta final da campanha após reencontrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de mais de três meses sem poder visitá-lo.

O encontro ocorreu a 12 dias do segundo turno e foi apresentado pelo senador como um estímulo para intensificar a mobilização de apoiadores em todo o país. Na ocasião, ele também negou que a campanha esteja em clima de vitória antecipada, criticou o PT e convocou a militância a manter o engajamento eleitoral até a votação.



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“Fico muito feliz de poder dar um abraço no meu pai, olhar no olho dele e ver que ele está bem”, declarou Flávio. Segundo o candidato, Jair Bolsonaro demonstrou satisfação com os resultados do primeiro turno, sobretudo com o desempenho da direita na disputa pelas vagas do Congresso Nacional. O senador relatou que o ex-presidente está otimista em relação à próxima legislatura, que começa em 2027, e às perspectivas políticas para o país.



“Saio muito feliz daqui. Ele estava muito alegre com o resultado dessas eleições, com o primeiro turno e a gente na frente. Estava muito feliz de ter sido ouvido pela maioria do povo brasileiro, que deu um Senado forte para a legislatura a partir de 2027. Uma Câmara ainda mais forte, ainda mais à direita”, afirmou.



As visitas ao ex-presidente haviam sido proibidas em julho por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a justificativa de descumprimento das restrições impostas a Jair Bolsonaro, inclusive em relação a manifestações nas redes sociais. Flávio classificou a medida como “sem fundamento” e destacou a importância do reencontro para enfrentar os últimos dias da campanha.



O senador disse que pretende compartilhar com os apoiadores a disposição que atribuiu ao encontro com o pai. “Vou procurar transmitir para todo mundo, para essa energia chegar até vocês. Para a gente dar esse gás final até o segundo turno. Faltam 12 dias só para a gente mudar o futuro dessa nação para as próximas décadas”, declarou.



Mobilização contra o PT



Ao abordar as estratégias para a reta final, Flávio direcionou críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), acusando a legenda de utilizar notícias falsas na campanha. Sem apresentar exemplos específicos das supostas informações falsas, o candidato defendeu que seus apoiadores ampliem a presença nas ruas e nas redes sociais para contestar conteúdos que considera enganosos.



“Agora é a hora de a gente estar de novo nas ruas, estar nas redes sociais, levando o nosso melhor de verdade, combatendo essas fake news, a mentira que está sendo o principal pilar da campanha do PT”, afirmou.



Flávio também procurou afastar a percepção de que o resultado da eleição estaria definido. Ao negar um cenário de vitória garantida, disse que parlamentares aliados precisam manter suas estruturas em funcionamento e reforçar a comunicação com o eleitorado até o segundo turno.



“Não tem clima de ‘já ganhou’. Está todo mundo na rua. Estamos pedindo aos parlamentares que reativem suas redes, mantenham seus comitês abertos e suas estruturas mobilizadas”, declarou. De acordo com o candidato, a programação prevê



“A gente pede para que todos vão para as ruas, levem seus filhos, levem suas famílias, levem sua bandeira do Brasil, vistam sua camisa do Bolsonaro com muito orgulho, porque falta pouco para a gente tirar o Brasil do cativeiro do PT”, disse.