A 12 dias da eleição, Lula anuncia pacote de medidas para MEIs e pequenas empresas

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Medidas incluem remissão de débitos de 3,6 milhões de empreendedores e mudanças nas regras fiscais, algumas ainda dependentes do Congresso Nacional

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A 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, o governo federal anunciou nesta terça-feira (13) um pacote de medidas voltadas a microempreendedores individuais (MEIs) e empresas do Simples Nacional. As propostas incluem o perdão de dívidas com a União, a renegociação de débitos bancários e o aumento do limite de faturamento da categoria.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

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Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira, o pacote reúne cinco medidas. Entre elas, está um projeto de lei que prevê o perdão das dívidas de 3,6 milhões de MEIs inscritos na dívida ativa da União, com débitos estimados em R$ 12,6 bilhões.

A proposta prevê que a remissão das dívidas entre em vigor em 2027, caso seja aprovada pelo Congresso Nacional.

Desenrola para MEIs

O pacote também prevê uma versão do programa Desenrola voltada especificamente aos microempreendedores individuais, com foco na renegociação de dívidas com bancos privados. Segundo o governo, a iniciativa prevê descontos mínimos de 90% nos leilões para a compra de carteiras de dívidas bancárias.

Outra medida propõe elevar o limite anual de faturamento do MEI, atualmente em R$ 81 mil, para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A mudança depende de aprovação do Legislativo.

O governo também anunciou medidas para simplificar as obrigações fiscais de pequenos empreendedores. Um decreto prevê dispensar os MEIs da emissão de notas fiscais em vendas de produtos e serviços para pessoas físicas.

Os nanoempreendedores, com faturamento anual de até R$ 40,5 mil, também ficariam dispensados da emissão de notas fiscais e da abertura de CNPJ.

Além disso, o pacote prevê a destinação de R$ 5 bilhões entre 2027 e 2030 para fomentar a atividade produtiva dos MEIs, com prioridade para mulheres com menor faturamento.

Limite de faturamento

A ampliação do teto de faturamento do MEI já havia sido proposta pelo governo em junho, quando o Executivo encaminhou ao Congresso uma medida para elevar o limite anual e permitir a contratação de até dois funcionários. A proposta ainda depende de aprovação dos parlamentares.

Atualmente, o limite de faturamento do MEI é de R$ 81 mil por ano. Pelas novas regras propostas, o teto subiria para R$ 110 mil em 2027 e chegaria a R$ 140 mil em 2028.



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