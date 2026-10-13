fechar
Política | Notícia

A 12 dias da eleição, Flávio Bolsonaro muda de posição e anuncia voto a favor do fim da escala 6x1

Candidato do PL criticava a PEC e defendia a negociação da jornada entre patrões e empregados, mas agora diz seguir a vontade da maioria

Por JC Publicado em 13/10/2026 às 12:16
Flávio Bolsonaro (PL) se defendeu atacando Alexandre de Moraes
Flávio Bolsonaro (PL) se defendeu atacando Alexandre de Moraes - Carlos Moura/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, anunciou nesta terça-feira (13) que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

A mudança de posição ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições e após o parlamentar criticar a proposta e defender outro modelo de jornada, baseado na negociação entre empregadores e trabalhadores.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

“Estou rodando o Brasil. A maioria dos trabalhadores quer o fim da 6x1. Vou votar a favor do fim da 6x1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, declarou Flávio após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena em regime domiciliar, após ser preso por tentativa de golpe de Estado. 

Até então, o candidato criticava a PEC apresentada por parlamentares de esquerda e defendia maior liberdade para que patrões e empregados negociassem os horários de trabalho.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na semana passada, Flávio acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de agir de forma oportunista ao pautar a discussão sobre o fim da escala durante o período eleitoral.

Apesar de anunciar voto favorável, Flávio voltou a defender seu modelo de flexibilização da jornada. Segundo ele, a proposta em discussão não contempla adequadamente situações como o trabalho remoto e a necessidade de trabalhadores que precisam conciliar o emprego com os cuidados dos filhos.

O senador também afirmou que o governo federal deveria compensar eventuais custos adicionais para os empresários com a redução da jornada de trabalho. Para ele, a mudança exigiria novas contratações e poderia aumentar as despesas das empresas.

A PEC está na pauta do Senado e tem votação em primeiro turno prevista para esta quarta-feira (14). Flávio vinha sendo cobrado por Lula a se posicionar sobre a proposta durante a disputa presidencial.

Leia também

Afastado da campanha de Lula no estado, João Campos vai com Alckmin a Aparecida
POLITICA

Afastado da campanha de Lula no estado, João Campos vai com Alckmin a Aparecida
"Agora está na consciência dela", diz Carlos Veras sobre pressão para Raquel Lyra apoiar Lula no segundo turno
Entrevista

"Agora está na consciência dela", diz Carlos Veras sobre pressão para Raquel Lyra apoiar Lula no segundo turno

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.