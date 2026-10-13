A 12 dias da eleição, Flávio Bolsonaro muda de posição e anuncia voto a favor do fim da escala 6x1
Candidato do PL criticava a PEC e defendia a negociação da jornada entre patrões e empregados, mas agora diz seguir a vontade da maioria
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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, anunciou nesta terça-feira (13) que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
A mudança de posição ocorre a 12 dias do segundo turno das eleições e após o parlamentar criticar a proposta e defender outro modelo de jornada, baseado na negociação entre empregadores e trabalhadores.
“Estou rodando o Brasil. A maioria dos trabalhadores quer o fim da 6x1. Vou votar a favor do fim da 6x1, mas a gente defende algo ainda melhor, sempre”, declarou Flávio após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena em regime domiciliar, após ser preso por tentativa de golpe de Estado.
Até então, o candidato criticava a PEC apresentada por parlamentares de esquerda e defendia maior liberdade para que patrões e empregados negociassem os horários de trabalho.
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Na semana passada, Flávio acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de agir de forma oportunista ao pautar a discussão sobre o fim da escala durante o período eleitoral.
Apesar de anunciar voto favorável, Flávio voltou a defender seu modelo de flexibilização da jornada. Segundo ele, a proposta em discussão não contempla adequadamente situações como o trabalho remoto e a necessidade de trabalhadores que precisam conciliar o emprego com os cuidados dos filhos.
O senador também afirmou que o governo federal deveria compensar eventuais custos adicionais para os empresários com a redução da jornada de trabalho. Para ele, a mudança exigiria novas contratações e poderia aumentar as despesas das empresas.
A PEC está na pauta do Senado e tem votação em primeiro turno prevista para esta quarta-feira (14). Flávio vinha sendo cobrado por Lula a se posicionar sobre a proposta durante a disputa presidencial.