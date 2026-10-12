Técnicos do TSE não encontram conteúdo falso no canal "Exército do Lula"

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Setor de combate à desinformação avaliou mensagens e vídeos, a pedido de Nunes Marques, após decisões conflitantes sobre a liberação do canal

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Um relatório produzido pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não encontrou publicações falsas no canal "Exército do Lula", criado no WhatsApp para postagens de apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No domingo (11), o corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cuêva, derrubou decisão do presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, e determinou a reativação do canal, que foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

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O setor de combate à desinformação do TSE avaliou os textos de mensagens e os vídeos, a pedido de Nunes Marques, após as decisões conflitantes sobre a liberação do canal.

"Quanto à circulação de conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes, não foram localizadas, entre as publicações do canal no período de 2 a 11 de outubro de 2026, reproduções das afirmações examinadas nos autos", afirmou a área técnica.

O relatório também apresentou ressalvas sobre os conteúdos postados por Janones. Conforme as conclusões da perícia, foi observada "atuação coordenada" para disseminação de conteúdo.

"Registra-se, ainda, nas mensagens examinadas, o emprego recorrente de uma linguagem polarizadora, que tende a estabelecer uma lógica de confronto potencialmente contrária à condição das eleições como um substitutivo do conflito", completou.

Antes da decisão de Kassio, a legalidade do canal "Exército do Lula" já estava judicializada no TSE.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) ajuizou uma ação para cassar o mandato de Janones, além de solicitar a suspensão do canal.

No sábado (10), o ministro Vilas Bôas Cuêva, relator do processo, pediu que o presidenciável apresentasse informações complementares, mas não determinou a suspensão do canal.

Ao permitir a reativação do canal, no domingo, Vilas Bôas Cuêva informou que o pedido da campanha de Flávio para derrubar sua decisão foi protocolado na presidência do TSE em apenas 41 minutos.