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Política | Notícia

Quaest: Flávio Bolsonaro tem 50% contra 40% de Lula no segundo turno no DF

Levantamento também aponta que 94% dos eleitores entrevistados afirmam já ter decidido o voto; desaprovação ao governo Lula é de 54%

Por Mariana de Sousa Publicado em 12/10/2026 às 18:00 | Atualizado em 12/10/2026 às 18:17
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO e Ricardo Stuckert/PR

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A primeira pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa presidencial no segundo turno no Distrito Federal aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 50% das intenções de voto, enquanto o presidente Lula (PT) registra 40%. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (12) e considera o cenário após a confirmação da disputa entre os dois candidatos para a etapa final das eleições, no último dia 4 de outubro.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, 6% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 4% disseram não saber em quem votar. A diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula é de dez pontos percentuais.

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O levantamento também investigou o grau de definição do voto. Entre os eleitores ouvidos, 94% disseram que a escolha do candidato é definitiva, enquanto 6% afirmaram que ainda podem mudar de posição até o segundo turno.

A Quaest entrevistou 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06799/2026.

Aprovação do governo Lula

O levantamento também avaliou a percepção dos eleitores do Distrito Federal sobre a administração do presidente Lula. De acordo com os dados, 54% desaprovam o trabalho do petista, enquanto 42% afirmam aprová-lo. Outros 4% não souberam responder.

Na comparação com a rodada anterior, a aprovação do governo subiu de 37% para 42%, uma variação de cinco pontos percentuais. Já a desaprovação recuou de 59% para 54%, também uma diferença de cinco pontos. O percentual dos entrevistados que não souberam responder permaneceu em 4%.

 

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Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.