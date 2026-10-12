Nikolas Ferreira virá ao Recife para caminhada de apoio à campanha de Flávio Bolsonaro no próximo dia 22
A caminhada ocorre em meio à articulação de aliados do PL para ampliar o apoio à candidatura presidencial em Pernambuco, reduto do presidente Lula
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O deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG) participará de uma caminhada em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República no dia 22 de outubro, no Recife. O ato será realizado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, e integra a estratégia de mobilização da direita no estado durante o segundo turno das eleições presidenciais.
A agenda foi anunciada no último domingo (11) pelo deputado federal Mendonça Filho (PL-PE), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. Segundo a programação divulgada, a concentração será às 19h22, na Pracinha de Boa Viagem, de onde os participantes seguirão até o Parque Dona Lindu.
Batizada de “Bloquinho do 22”, em referência ao número do Partido Liberal nas urnas, a mobilização busca ampliar a presença da candidatura de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. Nikolas foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais e é uma das principais lideranças da direita nas redes sociais.
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“Rumo à vitória de Flávio Bolsonaro! Recife tem encontro marcado no dia 22 de outubro, às 19h22. O Bloquinho do 22 terá concentração na Pracinha de Boa Viagem, seguindo até o Parque Dona Lindu, com presença confirmada de Nikolas Ferreira”, publicou Mendonça no Instagram.
A caminhada ocorre em meio à articulação de aliados do PL para ampliar o apoio à candidatura presidencial no estado. Com a participação de Nikolas devendo contribuir para dar visibilidade à campanha entre os eleitores pernambucanos.
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