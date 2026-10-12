Moraes libera visitas de Flávio a Jair Bolsonaro após 90 dias de proibição

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A decisão do ministro do STF, entretanto, proíbe a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, a retomar visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

A decisão, entretanto, proíbe a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições e estabelece que as visitas não podem se dar "com finalidade político eleitoral".

O aval de Moraes ocorre após o encerramento do prazo de 90 dias de restrições, imposto pelo ministro em decorrência de descumprimento de medidas cautelares.

Em julho, Jair escreveu uma carta em apoio à candidatura de Flávio, que leu o documento em uma transmissão ao vivo. Uma das medidas impostas a Jair Bolsonaro era a de proibição de manifestações políticas e eleitorais, ainda que por intermédio de terceiros.



