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Política | Notícia

Moraes libera visitas de Flávio a Jair Bolsonaro após 90 dias de proibição

A decisão do ministro do STF, entretanto, proíbe a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/10/2026 às 10:47
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, a retomar visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

A decisão, entretanto, proíbe a divulgação de manifestações de Jair Bolsonaro sobre as eleições e estabelece que as visitas não podem se dar "com finalidade político eleitoral".

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O aval de Moraes ocorre após o encerramento do prazo de 90 dias de restrições, imposto pelo ministro em decorrência de descumprimento de medidas cautelares.

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Em julho, Jair escreveu uma carta em apoio à candidatura de Flávio, que leu o documento em uma transmissão ao vivo. Uma das medidas impostas a Jair Bolsonaro era a de proibição de manifestações políticas e eleitorais, ainda que por intermédio de terceiros.

 

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