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Política | Notícia

Lula e Flávio Bolsonaro participam de missas no Dia de Nossa Senhora Aparecida

Em meio à polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida e o título de padroeira do Brasil, Lula e Flávio fazem acenos aos católicos nesta segunda-feira (12)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/10/2026 às 13:49
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR: Andressa Anholete/A.Senado

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Os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participaram, nesta segunda-feira (12), de celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O senador Flávio Bolsonaro participou da missa na Catedral Metropolitana de Brasília, ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro. O parlamentar sentou-se na primeira fileira, à direita do padre Agenor Vieira, pároco da Catedral, que o citou nominalmente na abertura da celebração.

Também acompanharam a missa o candidato a vice na chapa bolsonarista, Alfredo Gaspar (PL); a coordenadora econômica da campanha, Daniella Marques; a deputada federal e senadora eleita Bia Kicis (PL-DF); e o senador e deputado federal eleito Izalci Lucas (PL-DF), além de outros políticos locais.

"Vim a convite, em respeito à fé de milhões de brasileiros", disse o senador na saída da igreja, em aceno aos católicos.

"Ninguém é obrigado a ser da mesma religião"

Já o presidente Lula participou de uma missa na Capela Nossa Senhora da Alvorada, que fica no complexo do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A cerimônia foi ministrada pelo padre jesuíta Álvaro Pimentel. Lula esteve acompanhado de crianças e de militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Ao falar com a imprensa, Lula disse que Nossa Senhora Aparecida é ofendida por alguns religiosos e que "ninguém é obrigado a ser da mesma religião".

"Nossa Senhora Aparecida é ofendida por alguns religiosos que não querem respeitar a religião dos outros. Esse gesto é para poder mostrar que, em um país civilizado, harmônico e democrático, cada um segue a religião que quiser, e a gente tem que respeitar. Ninguém é obrigado a ser da mesma religião", afirmou.

O tema central da Igreja Católica neste ano é a moradia. Lula declarou que conseguiu cumprir promessas de campanha relacionadas à questão. O presidente disse que irá concluir a contratação de três milhões de casas do Minha Casa, Minha Vida e que os programas habitacionais beneficiaram as classes baixa e média.

Questionado pela imprensa sobre o aumento do preço dos alimentos, Lula declarou que houve redução nos índices em comparação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas admitiu que os preços continuam altos nos supermercados. Para solucionar o problema, prometeu continuar aumentando o salário mínimo de acordo com a inflação."Queremos que o povo ganhe mais para comprar mais cesta básica", declarou.

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