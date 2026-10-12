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Lula: Brasil pode virar Argentina com Flávio Bolsonaro na Presidência

Em postagens no Instagram e no X, Lula associou o adversário ao que classificou como 'modelo da direita' com risco do Brasil 'virar uma Argentina'

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/10/2026 às 10:34
O presidente e candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O presidente e candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/Secom/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, publicou nesta segunda-feira, 12, em suas redes sociais, mensagens com críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e ataques a uma eventual administração federal de Flávio Bolsonaro (PL).

Em postagens no Instagram e no X, Lula associou o adversário ao que classificou como 'modelo da direita' e afirmou que o Brasil correria o risco de 'virar uma Argentina' caso Flávio chegue ao Planalto.

Em um vídeo, a campanha de Lula cita a economista Daniela Marques, apresentada como coordenadora da área econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, e usa o governo do presidente argentino Javier Milei como exemplo negativo.

A peça afirma que a crise na Argentina teria ampliado a pobreza e levado ao fechamento de empresas, além de mencionar relatos de consumo de alimentos alternativos por pessoas em situação de vulnerabilidade. Na sequência, o conteúdo petista argumenta que o modelo de Milei seria o mesmo defendido por Flávio Bolsonaro.

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Em outra publicação, Lula pede que o eleitor lembre-se do Miguel, criança que, segundo o post, em 2022 - ano em que Jair Bolsonaro estava na presidência do País - precisou acionar a polícia por falta de comida em casa, e acusa Bolsonaro de minimizar a fome.

O presidente também afirma que, em sua gestão, o Brasil saiu do Mapa da Fome pela segunda vez e atingiu o menor nível de insegurança alimentar grave da história, encerrando a mensagem com a comparação 'tal pai, tal filho' ao tratar de Jair e Flávio Bolsonaro.

 

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