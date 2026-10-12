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Política | Notícia

Campanha de Lula aciona TSE após post falso sobre comício na Paulista

A petição encaminhada pede que as postagens sejam removidas das principais plataformas em 24 horas e que novos posts idênticos sejam proibidos

Por Agência Brasil Publicado em 12/10/2026 às 19:03
Campanha de Lula aciona TSE após post falso sobre comício na Paulista
Campanha de Lula aciona TSE após post falso sobre comício na Paulista - Ricardo Stuckert

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A coligação do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para solicitar a remoção de postagens falsas envolvendo o comício realizado neste domingo (11), na Avenida Paulista, em São Paulo.

O PT acusa a campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e seus apoiadores de postarem desinformação para vincular imagens antigas de pessoas usando drogas com os militantes que estiveram no comício, além de atribuir ao partido episódios de vandalismo.

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Segundo a campanha, os posts foram compartilhados pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), os deputados eleitos Lucas Pavanato (PL-SP) e Rony de Assis Gebrial (Podemos-RS),  e  o influenciador Pablo Marçal. O conteúdo alcançou ao menos um milhão de visualizações apenas no Instagram.

Na petição encaminhada ao TSE, a campanha de Lula pede que as postagens sejam removidas das principais plataformas em 24 horas e que novos posts idênticos sejam proibidos. 

Em caso de descumprimento, o partido solicita ainda que as plataformas Meta e X sejam multadas. O caso será julgado pelo ministro Marco Aurélio Belizze.

 

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