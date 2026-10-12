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Política | Notícia

Área técnica do TSE não acha fake news no canal 'Exército do Lula'

O setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral avaliou os textos de mensagens e os vídeos, a pedido do ministro Nunes Marques

Por Agência Brasil Publicado em 12/10/2026 às 15:28
&Aacute;rea t&eacute;cnica do TSE n&atilde;o acha fake news no canal 'Ex&eacute;rcito do Lula'
Área técnica do TSE não acha fake news no canal 'Exército do Lula' - Marcelo Camargo/Agência Brasil

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Um relatório produzido pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não encontrou publicações falsas no canal “Exército do Lula”, criado no WhatsApp para postagens de apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No domingo (11), o corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cuêva, derrubou decisão do presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, e determinou a reativação do canal, que foi criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

O setor de combate à desinformação do TSE avaliou os textos de mensagens e os vídeos, a pedido de Nunes Marques, após as decisões conflitantes sobre a liberação do canal.

"Quanto à circulação de conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes, não foram localizadas, entre as publicações do canal no período de 2 a 11 de outubro de 2026, reproduções das afirmações examinadas nos autos", afirmou a área técnica.

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O relatório também apresentou ressalvas sobre os conteúdos postados por Janones. Conforme as conclusões da perícia, foi observada "atuação coordenada" para disseminação de conteúdo.

"Registra-se, ainda, nas mensagens examinadas, o emprego recorrente de uma linguagem polarizadora, que tende a estabelecer uma lógica de confronto potencialmente contrária à condição das eleições como um substitutivo do conflito", completou.

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