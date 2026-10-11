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Política | Notícia

TSE atende Flávio e manda suspender canal do whatsapp Exército do Lula

A campanha de Flávio alegou que o canal foi criado pelo deputado federal reeleito André Janones para disseminar desinformação sobre o Bolsa Família

Por Agência Brasil Publicado em 11/10/2026 às 13:33 | Atualizado em 11/10/2026 às 13:36
Janones, um aliado da fazia rachadinha
Janones, um aliado da fazia rachadinha - Ricardo Stuckert

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou neste domingo (11) a suspensão do canal "Exército do Lula", criado no WhatsApp para postagens de apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT),  que conta com cerca de 3,3 milhões de pessoas. 

O ministro atendeu ao pedido de suspensão protocolado pela campanha do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

A campanha de Flávio alegou que o canal foi criado pelo deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) para disseminar desinformação sobre o cancelamento do Programa Bolsa Família, redução do valor de aposentadorias, entre outros casos.

No entendimento de Kassio, o canal é responsável pela replicação de conteúdos que já foram considerados "inverídicos" pelo tribunal, como a afirmação de que Flávio seria favorável à retirada do título de Nossa Senhora Aparecida de padroeira do Brasil, além de afirmar que o candidato reduzirá aposentadorias se for eleito.

"Quando essa mesma potência é posta a serviço da replicação de fatos que esta Corte já reconheceu como inverídicos, o dano ao equilíbrio do pleito é imediato e de difícil reversão", afirmou.

Janones rebate acusação

Em suas redes, Janones rebateu a acusação de que utiliza o canal para disseminar notícias falsas. Segundo ele, o objetivo do canal é mobilizar e orientar eleitores durante o segundo turno das eleições presidenciais, que será disputado no dia 25, último domingo do mês, entre Flávio e Lula.

Janones também enfatizou que não divulgou nenhuma notícia no canal. "A gente estava só mobilizando, crescendo páginas, trazendo pessoas, explicando como que iria funcionar", complementou.

O parlament disse ainda que o pedido da candidatura do PL é motivado por "medo". "Eles pedem que eu seja proibido de criar outros canais. Sabe o nome disso? Medo. Eles estão com medo", disse.

 

*Colaborou Bruno de Freitas Moura, do Rio de Janeiro

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