Flávio fala em guerra ao narcotráfico e quer receber faixa de seu pai
As declarações foram feitas durante um ato de campanha no Rio de Janeiro, em discurso sobre um carro de som registrado em vídeo publicado pelo senador
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, nesse sábado (10), que pretende "declarar guerra ao narcotráfico" caso seja eleito e voltou a defender a redução da maioridade penal.
As declarações foram feitas durante um ato de campanha no Rio de Janeiro, em discurso sobre um carro de som registrado em vídeo publicado pelo senador na rede social X. Flávio disse ainda que espera receber a faixa presidencial de seu pai, Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.
Flávio também defendeu o endurecimento das penas para crimes. Segundo ele, pessoas condenadas por roubo ou furto de celular deveriam permanecer presas por oito anos e trabalhar para custear a própria permanência no sistema prisional.
"Se o menor de idade comete crime de gente grande, vai pagar como gente grande", afirmou, ao defender a redução da maioridade penal.
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Na mesma fala, o candidato propôs permitir que jovens a partir dos 16 anos obtenham carteira de motorista. "Se menor de idade pode votar para presidente, pode responder pelos seus atos também. Pode dirigir carro e moto, vai ter direito a carteira de motorista quem tem mais de 16 anos de idade", disse.
Celebração na Assembleia de Deus
À tarde, Flávio Bolsonaro participou da celebração pelos 100 anos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no Maracanãzinho, na zona norte do Rio de Janeiro.
O candidato chegou ao local por volta das 15h30, acompanhado do governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL) (mais informações na pág. A12).
Os dois foram recebidos pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL), ligado ao pastor Silas Malafaia. Mais cedo, o senador participou de uma carreata e motociata em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, ao lado de Ruas. Depois, esteve em um encontro com mulheres na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense.