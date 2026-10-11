Douglas Ruas lidera campanha de Flávio Bolsonaro no Rio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A articulação política ganhou força logo após o primeiro turno, quando o presidenciável convidou Ruas para coordenar sua campanha fluminense

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Consolidado como governador eleito do Rio de Janeiro após a recontagem de votos oficializada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), Douglas Ruas (PL) assumiu imediatamente o posto de principal cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL) no estado para o segundo turno da disputa presidencial.

A articulação política ganhou força logo após o primeiro turno, quando o presidenciável convidou Ruas para coordenar sua campanha em território fluminense. Na última sexta-feira, a dupla liderou um encontro político na Barra da Tijuca com dezenas de prefeitos, correligionários e apoiadores, incluindo o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis (MDB), e parlamentares da base aliada.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Durante a reunião, Flávio Bolsonaro destacou a importância de ter Ruas como seu principal parceiro político no estado, enfatizando o alinhamento entre o governo estadual e o federal para focar em pautas de segurança pública e combate ao crime organizado.

A ascensão de Ruas como o grande condutor da campanha de Flávio no Rio foi viabilizada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e a posterior desistência de recursos por parte de Eduardo Paes (PSD). Com a redistribuição dos votos válidos, a vitória de Ruas em primeiro turno foi oficializada.

CARREIRA DE RUAS

Graduado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, possui experiência na administração pública como subsecretário municipal de Trabalho, superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e Secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, onde idealizou planos de desenvolvimento urbano e infraestrutura. Eleito para o Poder Legislativo estadual, atuou em comissões voltadas à defesa do consumidor, valorização da segurança pública e desenvolvimento regional.

Também esteve à frente da Secretaria de Estado das Cidades, na gestão Cláudio Castro, coordenando investimentos em obras públicas, drenagem, pavimentação e mobilidade urbana em diversas regiões do estado antes de retornar ao seu mandato parlamentar.

O pai de Ruas é o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas. Uma denúncia de nepotismo foi feita e investigada pelo Ministério Público, com pai e filho negando ilegalidades, quando Ruas comandava a subsecretaria de Trabalho de São Gonçalo e de Projetos Especiais.

Em um processo que corre em sigilo no TJ-RJ, Ruas é investigado por um suposto crescimento abrupto de patrimônio de duas empresas nas quais tem vínculo societário, a Saur Construção, Terraplanagem e Locação e a DM Invest Consultoria e Participações.

Segundo o Ministério Público, há suspeitas de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e crimes relacionados a licitações, além da apuração de uma possível contratação fraudulenta.