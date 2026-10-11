Douglas Ruas lidera campanha de Flávio Bolsonaro no Rio
A articulação política ganhou força logo após o primeiro turno, quando o presidenciável convidou Ruas para coordenar sua campanha fluminense
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Consolidado como governador eleito do Rio de Janeiro após a recontagem de votos oficializada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), Douglas Ruas (PL) assumiu imediatamente o posto de principal cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL) no estado para o segundo turno da disputa presidencial.
A articulação política ganhou força logo após o primeiro turno, quando o presidenciável convidou Ruas para coordenar sua campanha em território fluminense. Na última sexta-feira, a dupla liderou um encontro político na Barra da Tijuca com dezenas de prefeitos, correligionários e apoiadores, incluindo o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis (MDB), e parlamentares da base aliada.
Durante a reunião, Flávio Bolsonaro destacou a importância de ter Ruas como seu principal parceiro político no estado, enfatizando o alinhamento entre o governo estadual e o federal para focar em pautas de segurança pública e combate ao crime organizado.
A ascensão de Ruas como o grande condutor da campanha de Flávio no Rio foi viabilizada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e a posterior desistência de recursos por parte de Eduardo Paes (PSD). Com a redistribuição dos votos válidos, a vitória de Ruas em primeiro turno foi oficializada.
CARREIRA DE RUAS
Graduado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, possui experiência na administração pública como subsecretário municipal de Trabalho, superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e Secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, onde idealizou planos de desenvolvimento urbano e infraestrutura. Eleito para o Poder Legislativo estadual, atuou em comissões voltadas à defesa do consumidor, valorização da segurança pública e desenvolvimento regional.
Também esteve à frente da Secretaria de Estado das Cidades, na gestão Cláudio Castro, coordenando investimentos em obras públicas, drenagem, pavimentação e mobilidade urbana em diversas regiões do estado antes de retornar ao seu mandato parlamentar.
O pai de Ruas é o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas. Uma denúncia de nepotismo foi feita e investigada pelo Ministério Público, com pai e filho negando ilegalidades, quando Ruas comandava a subsecretaria de Trabalho de São Gonçalo e de Projetos Especiais.
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Em um processo que corre em sigilo no TJ-RJ, Ruas é investigado por um suposto crescimento abrupto de patrimônio de duas empresas nas quais tem vínculo societário, a Saur Construção, Terraplanagem e Locação e a DM Invest Consultoria e Participações.
Segundo o Ministério Público, há suspeitas de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e crimes relacionados a licitações, além da apuração de uma possível contratação fraudulenta.