Douglas Ruas é eleito governador do RJ

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Com os 274 mil votos de Garotinho anulados, Ruas alcançou 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro

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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou na tarde de ontem a retotalização de votos e confirmou a vitória do deputado estadual Douglas Ruas (PL) na eleição para governador no primeiro turno. O procedimento ocorreu após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir, na semana passada, a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos).

Com os 274 mil votos de Garotinho anulados, Ruas alcançou 50,88% dos votos válidos, contra 44,16% do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD). "De modo que o candidato mais votado para governador do Rio de Janeiro foi o candidato Douglas Ruas, alcançando mais da metade dos votos válidos, o suficiente para vencer no primeiro turno das eleições. Esse é o resultado", disse o presidente do TRE-RJ, Claudio de Mello Tavares.

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PROCLAMAÇÃO OFICIAL

A proclamação oficial do resultado acontecerá no dia 15 de outubro após o plenário da Justiça Eleitoral fluminense julgar o relatório da retotalização e eventuais recursos dos partidos políticos e candidaturas interessadas no pleito.

No primeiro turno, Ruas liderou a votação, com 4,2 milhões de votos (49,2%) ante os 3,7 milhões de Eduardo Paes (42,7%). Garotinho teve pouco mais de 274 mil votos (3,1%). Com a anulação, a votação do candidato do Republicanos será desconsiderada da base de cálculo dos votos válidos, e Ruas passa a ter cerca de 50,9% - quantidade suficiente para a eleição em primeiro turno.

Na última quinta-feira, Paes reconheceu o fim da disputa pelo governo do RJ depois de reveses no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF).

"A eleição termina", disse o político. "Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona", afirmou.

Garotinho concorria com a candidatura sub judice e ainda podia pedir recurso para reavaliar o indeferimento determinado pela Justiça Eleitoral. Depois do primeiro turno, no entanto, ele desistiu de pedir o recurso, o que abriu caminho para a eleição de Ruas.

O policial civil e deputado estadual Douglas Ruas tem 37 anos e é natural de São Gonçalo, município na região metropolitana da capital. Ele é casado e tem um filho. É do Partido Liberal (PL), mesma sigla do ex-governador Cláudio Castro, que renunciou em março de 2026 para concorrer ao Senado e depois foi declarado inelegível por abuso de poder econômico na eleição de 2022. O pai de Ruas é o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas. O governador eleito preside a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O novo governador fluminense é formado em Direito, tem pós-graduação em Gestão Pública e também foi policial civil. Ele atuou como inspetor na 81.ª Delegacia de Polícia, em Itaipu, e na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá.

A trajetória de Ruas na vida pública começou como subsecretário de Trabalho de São Gonçalo, depois superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e como secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais da cidade, na gestão do pai dele, capitão Nelson, de 2021 a abril de 2022. Uma denúncia de nepotismo foi feita e investigada pelo Ministério Público, com pai e filho negando que houvesse ilegalidades.

Nas eleições de 2022, Ruas foi eleito deputado estadual com 175.977 votos, a segunda maior votação no Estado. Em setembro de 2023, foi convidado pelo então governador Claudio Castro para ser Secretário das Cidades.



