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Corregedor do TSE derruba decisão de Nunes Marques e mantém canal ‘Exército do Lula’

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva reverteu, na tarde deste domingo (11), a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/10/2026 às 16:31 | Atualizado em 11/10/2026 às 16:58
Sede do Tribunal Superior Eleitoral
Sede do Tribunal Superior Eleitoral - © Marcelo Camargo/Agência Brasil

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O corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reverteu a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, e manteve no ar o canal "Exército do Lula" no WhatssApp.

Na manhã deste domingo (11), Nunes Marques atendeu a um pedido da campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e determinou a derrubada do canal, administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG).

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Nunes Marques havia afirmado que o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos." "A liberdade de expressão não é salvo-conduto para o ilícito eleitoral", dizia de decisão.

Corregedoria do TSE

No sábado (10), Vilas Bôas Cuêva, relator do processo, pediu que o presidenciável apresente informações complementares, mas não determinou a suspensão do canal.

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Antes da decisão de Kassio, a legalidade do canal “Exército do Lula” já estava judicializada no TSE. A campanha do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) ajuizou uma ação para cassar o mandato de Janones, além de solicitar a suspensão do canal.

A decisão final será discutida pelo plenário do TSE.

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