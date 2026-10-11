Ao lado de Tarcísio em SP, Flávio repete que não buscará reeleição

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Além do presidenciável e de Tarcísio, participaram do almoço os senadores eleitos por São Paulo, Guilherme Derrite e André do Prado e outros políticos

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O senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) repetiu neste domingo, 11, que, se eleito, não buscará a reeleição. A fala ocorreu após um almoço em São Paulo e foi feita ao lado do atual governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Reeleito em primeiro turno neste ano e aliado de Flávio, Tarcísio é apontado como provável presidenciável nas próximas eleições.

"Vou fazer um mandato só. Eu só quero um mandato. Para dar um exemplo e provar que eu não estou disputando poder. Eu estou disputando o futuro das minhas filhas, do meu País, das suas filhas", disse Flávio.

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Além do presidenciável e de Tarcísio, participaram do almoço os senadores eleitos por São Paulo, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL); o prefeito da capital, Ricardo Nunes; além de prefeitos, vereadores e deputados da Região Metropolitana de São Paulo.



'PICARETAS'

Nas redes sociais, o senador afirmou que as pessoas que estão usando seu nome para prometer cargos e Ministérios em um eventual governo são "picaretas".

Em entrevista ao SBT News, seu irmão, ex-deputado, Eduardo Bolsonaro, afirmou que todas as nomeações de ministros de um governo de Flávio passarão diretamente pelo aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que essas conversas ficarão para depois do segundo turno.

"Qualquer pessoa que esteja usando o meu nome e prometendo cargos ou ministérios é um picareta! Não acredite!", escreveu Flávio em seu perfil no X.

O senador ainda escreveu pedindo a seus eleitores que trabalhem para converter abstenções e votos indecisos para sua chapa.

"Cada voto importa! Converse com quem não foi votar no primeiro turno, procure quem ainda está indeciso. Ganhar mais um voto é fundamental neste momento!", escreveu.